“Aunque hoy no esté en el laboratorio mi deber es aportar ideas”

Desde pequeña el amor por la ciencia caracterizó el quehacer de María de Lourdes Villalonga Santana. Su paso por el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Carlos Marx, la Universidad de La Habana y más adelante el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, consolidaron la formación profesional de esta matancera.

«A solicitud del Laboratorio de Biotecnología realicé mis prácticas en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Mi vida laboral comenzó precisamente allí, sobre todo por la experiencia que adquirí. Me he dedicado al área de la bioquímica, tanto es así que mi tesis de doctorado la realicé sobre la estabilización funcional de encimas con diferentes aplicaciones.”

La formación de valores en la Universidad y transmitir ese interés por la investigación en los estudiantes es fundamental si de socializar la ciencia se trata. ¿Cuánto representó obtener la Orden Carlos Juan Finlay, otorgada por el Consejo de Estado?

«Me siento afortunada y bendecida, y por ello quiero seguir aportando al desarrollo del territorio. No se investiga para uno, tener títulos o reconocimientos, sino para aportar al país tu granito de arena.”

“A veces creo que no me lo merezco, pero es el reflejo de mi trabajo. Los resultados de la ciencia es importante socializarlos. Aunque las personas son las que reciben este reconocimiento, considero que es para la provincia.

Malú, como cariñosamente le llaman sus amigos, dice sentirse comprometida con el desarrollo científico en el territorio, desde su desempeño como Jefa de Programas y Proyectos de la Delegación Provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

“Tengo mucha libertad total desde mi incorporación para implementar las políticas de ciencia que el Ministerio ha trazado. Agradezco todo el apoyo brindado por mis compañeros en este sentido.

«Ahora tengo otras funciones, que me apartan del laboratorio a tiempo completo, y considero que todavía debo hacer más por las investigaciones. Aunque hoy no esté en el laboratorio mi deber es aportar ideas y gestionar que las políticas avancen y repercutan no solo en el progreso de la provincia, sino también en el bienestar de las personas.»