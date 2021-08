Anne, una laboratorista que valora la vida y la familia

Anne Santana Trujillo es natural de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Los azares de la vida la trajeron junto a su familia hasta la provincia de Matanzas, donde lleva 15 años. Laboratorista de formación, hoy se desempeña en el área de recepción de muestras del Laboratorio de Biología Molecular de la provincia de Matanzas. Se define como una mujer trabajadora, amante de la paz de su hogar, pero sobre todas las cosas alguien que valora mucho la vida y la familia.



De Palma Soriano a Matanzas

Palma Soriano, un municipio de la oriental provincia de Santiago de Cuba, marcó el nacimiento, niñez, adolescencia y primeros pasos de la juventud de Anne Santana Trujillo.

«Allá fueron mis inicios y todos mis estudios. El preuniversitario lo pasé en el IPVCE Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Al terminar estudié una carrera que se llamaba procesos biológicos. Fue una carrera que se implementó en el país para ver si funcionaba para preparar a jóvenes estudiantes para trabajar en laboratorios de nuevo tipo como el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri (IPK) o el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB). Yo la estudié, lo que pasa es que al fin y al cabo el fatalismo geográfico incidió. Santiago de Cuba en aquellos momentos contaba con un solo laboratorio de esta magnitud.»

Después que terminó sus estudios se quedó sin hacer nada. Un tiempo después se presentó una buena oportunidad de seguir superándose, ya que hubo un déficit de laboratoristas clínicos y se crearon cursos emergentes para la formación de este personal en 6 meses. En ese corto tiempo había que preparar al estudiante y tomar todos los conocimientos de 3 años y medio, que era el tiempo para formar a un técnico de laboratorio clínico.

» Yo me anoté en el área de salud de mi municipio. Se presentaron más de 100 y entre los 100 escogieron a 15 y yo fui una de ellas. Se hizo un filtro muy grande para escoger a 15 en la provincia. De esos, 6 fueron de Palma Soriano y entre ellas quedé yo. Ya de ahí me mandan a trabajar para el Plan Turquino, muy cerquita del Cobre en una localidad llamada Palma. Mi servicio social fue en el laboratorio del policlínico de allí durante dos años. La pasé muy bien y aprendí mucho. Tuve mis encontronazos como todo recién graduado, porque no es lo mismo la práctica que lo que uno estudia en aula. Es un cambio, un choque muy brusco.»

Ahí conoció a su esposo, en esa área de salud donde nunca pensó encontrar el amor. Se hicieron novios e iniciaron una relación que dura hasta hoy, luego de 24 años, y con el fruto de un hijo varón de 18. Después de salir embarazada la ubicaron a trabajar en el policlínico de su localidad, en Palma Soriano, hasta que el niño cumplió los 3 años. En ese momento deciden venir a Matanzas los tres a probar suerte, a la casa de los abuelos del esposo.

El reto de trabajar en un nuevo laboratorio

En Matanzas empezó a trabajar en el policlínico Carlos Verdugo, de la ciudad cabecera, a partir del 2 de mayo de 2006 hasta la fecha. Allí Anne atendía a los niños pequeños y le hacía los análisis a los recién nacidos. Ella le dice su Verdugo querido, porque fue el primer centro que la acogió cuando prácticamente acababa de llegar de Santiago de Cuba. Allí la conocen como la muchacha que pincha a los niñitos. Su formación le permitió transitar por laboratorios de varios tipos, pero siempre tuvo el deseo de trabajar en uno de Biología Molecular.

En octubre del 2020, y en medio de una crisis epidemiológica producto de la COVID 19, la provincia de Matanzas abre un laboratorio de nuevo tipo para procesar muestras sospechosas del virus y poder identificar las positivas. Al ser un centro de nuevo tipo se necesitaba fuerza laboral para cubrir los turnos de trabajo estructurados en guardias de 24 horas por 72 de descanso.

Pero se decidió y vino a probar suerte, a ver cómo se sentía y cómo le iba. Y ya casi cumple un año, aún como prestación de servicios del Policlínico Carlos Verdugo. Anne no había podido terminar la carrera y estando aquí se decidió a hacer la licenciatura, que terminó en julio de 2021.

Esta mujer de cuatro décadas disfrutó desde el primer momento su trabajo, la distribución del laboratorio, los equipos, la forma diferente de trabajar en este tipo de unidad de alta tecnología. Ella quería saber cómo funcionaba uno de este tipo y asumió todos los riesgos de ser primeriza. La capacitación llegó desde los momentos iniciales por parte del personal del IPK y del Centro Nacional de Electromedicina para conocer sobre el manejo de los equipos y los detalles de cada proceso.

«Es un proceso muy bonito el que ocurre ahí adentro. Aunque empecé por el Departamento de extracción de ARN , la técnica del PCR me cautivó sobremanera. El PCR en tiempo real no es más que la cantidad de virus que lee el equipo en un tiempo determinado. Me gustó muchísimo saber que pasa en la reacción antígeno anticuerpo. Quise aprender en el laboratorio de PCR, que es donde se emite la lectura de lo que tú haces en el laboratorio de extracción. Allí se extrae el ARN, y a partir de ahí la mezcla pasa al laboratorio de PCR. Allí se le agrega una sustancia que se llama flouróforo, que emite una luz en una longitud de onda. Cada vez que identifica un virus emite una luz. Esa longitud de onda es captada por la computadora, la lleva a una ecuación logarítmica y de esa a una ecuación lineal. Es complicado.»

El departamento de PCR es un área vital para entregar el resultado final del diagnóstico. Son las personas que no duermen porque tienen que estar leyendo y montando los diferentes ARN de las pacientes para tener un resultado al otro día y así poder dar las altas, aliviar los centros de aislamiento, vaciar camas y poder ingresar a otros necesitados.

Además del trabajo en el laboratorio y sus diferentes departamentos, Anne se enamoró también del hecho de ponerse un traje, una escafandra. Todos los cuidados que se debe tener a la hora de ponérselo, pero sobre todo para quitárselo, fue de las mayores novedades al principio de comenzar a trabajar. Ella confiesa que con el tiempo ya te acostumbras, aunque no del todo, porque si violas un paso podrías contagiarte. Hay que quitárselo de una manera diferente a la que te lo pones y tratar de no contagiar tu ropa interior con la parte exterior del traje que puede contener el virus.

Trabajo en equipo

Para que un equipo de personas funcione todo el mundo debe llevarse bien o, por lo menos, bastante bien. Las relaciones interpersonales tienen que fluir, ya que la primera prioridad es el trabajo. En el Laboratorio de Biología Molecular tiene que funcionar como un reloj, porque se trata de salud de las personas.

Con el pasar del tiempo esos compañeros diversos, diferentes, se vuelven una pequeña familia con la que se pasa una buena parte del tiempo. Anne confiesa que tratan casi siempre de comer juntos, y cada quien trae cositas para compartir entre todos. Si es un día de muy intenso, pues comen por grupos. Después siempre queda un huequito para reír, hacer algún cuento y pasar un momento de distracción para volver a la rutina de trabajo.

«Es bueno decir que hay muchos jóvenes, y eso me gusta, porque con mis 44 años trato de enseñarles también sobre la disciplina laboral, la necesidad de entregar todo en orden en su puesto de trabajo, la importancia de ser responsables y no dejar nunca nada por hacer. Hay muchos recién graduados que están aprendiendo de nosotros y nosotros de ellos, porque sería innegable decir que también nos contagiamos del reguetón que no para en sus teléfonos, de las historias del novio o la novia que está lejos o el viaje en moto, y todo eso nos ayuda a ver la vida de otra forma.»

El miedo a enfermar y la capacidad de sobreponerse

«No te lo voy a negar. Sí he sentido mucho miedo de enfermarme, pero sobre todo de enfermar a mi mamá. Ella ya es mayor y tiene una insuficiencia renal crónica que representa una comorbilidad de base. Además es hipertensa. El miedo lo he sentido a tal punto que he dejado de visitarla. Y eso me duele infinitamente. Yo hice que ella vinera de Santiago para acá a vivir conmigo y me sentiría muy mal, muy mal, si enfermara a mi mamá. Y en caso de enfermar, si falleciera, me quedaría una culpa terrible. Por eso he dejado de ir: lo que hago es que la llamo o la visito desde afuera, pero no es lo mismo. He dejado de besarla, de abrazarla, porque yo trabajo en un lugar complicado. Lo hago por cuidarla y seguir viéndola reír.»

La COVID 19 acecha todo el tiempo la vida de Anne. Sin embargo, ha salido ilesa de esta batalla. En los cerca de 10 meses de trabajo en el Laboratorio de Biología Molecular no se ha descuidado un instante y ha mantenido el cumplimiento estricto de todos los protocolos sanitarios. Sin embargo, la enfermedad le tocó la puerta de su casa al enfermar su esposo.

«El momento de su diagnóstico fue algo terrible para mi. No tenía más síntomas que una tos seca por momentos. Sin embargo, su diagnóstico fue positivo. Estuvo aislado todo el tiempo en la casa y yo cuidando de él, mas no me contagié. ¿Por qué? Porque tomé todas las medidas, desinfectaba todas las cosas, lo aislé en el cuarto y recogí todas las cortinas, ya que el virus puede vivir en los tejidos también.»

Valorar la vida y la familia

Anne asegura que en la casa no la lleva tan dura. Su esposo la ayuda muchísimo y como su hijo está en el Servicio Militar, son sólo ellos dos en casa. Para ella el mejor momento es llegar a la casa luego de la guardia y tomarse un café sentada en su sillón, frente al televisor, muy tranquila. Después de eso duerme y descansa hasta que en la tarde llega su esposo. Entonces juntos preparan algo de cenar y terminan el día.

Su hijo se llama Alejandro Saavedra y tiene 18 años. Es uno de sus amores, el que le quita le sueño y por el que se esmera cada día para ser una mejor persona y enseñarle todo cuanto pueda, ahora que se avecina una etapa importante en su vida, la entrada a la universidad una vez termine este período del servicio.

Obligatoriamente, asegura, tienes que sacar de cada acto que genere el ser humano y de cada actitud una enseñanza. Para ella ha sido importantísimo conocer otro método de laboratorio que le aporta a su desarrollo profesional y a su experiencia personal.

«Las mujeres tenemos muchas capacidades y somos muy abiertas a asumir cualquier cosa. En lo particular tengo que llevar el trabajo del laboratorio con una gran responsabilidad en los hombros . A eso súmale llevar la casa, los hijos. Eso te hace más fuerte, más importante, más necesaria En los dos, tanto mi trabajo como mi casa, me siento necesaria y súper útil. Las féminas tenemos mucha más capacidad y fortaleza para asumir todas estas responsabilidades.»

De la experiencia para la vida, apunta Anne que lo más importante es valorar la vida y la familia. Hay que saber lo que representa cada miembro de la familia y los que han perdido algún familiar por esta enfermedad, el dolor y el sufrimiento por la partida.