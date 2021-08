Abdala y la «seño» Gertrudis

La «seño» Gertrudis apenas descansa. Desde que comenzó a trabajar en la campaña de vacunación contra la Covid 19, le resulta difícil encontrar tiempo para sí misma.

-«Buenos días», dijimos casi a coro, el editor, el camarógrafo y yo. De pronto, nos miramos y sonreímos ante la recurrencia del incidente.

-«Doctora, cómo está? Mire, somos un equipo de Telebandera que trabajamos desde Boca de Camarioca debido a las medidas de reducción de movilidad» -de pronto hice un alto y recordé que como siempre hablo mucho y no concreto-. Apurada, agregué: «Queríamos una actualización sobre el proceso de intervención sanitaria, nos dijeron que Gertrudis nos podía ayudar».

-«Claro, claro, pasen, por favor, ella enseguida los atiende»-indicó la doctora.

-«¡Oyeee, qué pena molestar a la ‘seño’ ahora!! Con lo ocupada que está», pensé, pero no me iría sin hablar con ella. Resultaba imprescindible para nuestro trabajo.

-«Gertrudis ¿Qué tal?, saludamos todos.

-«Buenas, en qué puedo servirles?», respondió Gertrudis con ese tono amable que solo conocen los nobles de corazón.

-«Es que nos comentaron que usted podía colaborar con nosotros sobre la actualización de la intervención sanitaria en Boca de Camarioca, que usted lo guardaba todo bien organizado», le dije en cuanto se acercó.

-«Una entrevistaaaa ¡Nooo, qué va! Soy malísima en eso», exclamó sonriendo.

-«Bueno, no se preocupe que no mordemos», -bromeé e interpelé al instante-.»Al menos podemos conversar, ¿no?»

Y asintió con vergüenza. Mientras tanto, yo la escrutaba con la vista. Algo en aquel rostro me resultaba familiar.

Sin apartarse de su faena y con dulzura de madre, nos relató que el vacunatorio Los Pinos, en Boca de Camarioca, se destinó, una vez finalizada la campaña masiva, para las personas que interrumpieron el tratamiento por alguna enfermedad, por supuesto, recalcó, «que no fuera coronavirus».

Asimismo, Gertrudis explicó que desde hacía más de una semana, administraba Abdala a las puérperas, mujeres con hijos lactantes y embarazadas, a quienes quería felicitar por la disciplina con que habían acudido. «No he tenido que llamar ni a una. Todas han venido sin chistar», puntualizó.

Finalmente, nos comentó que ella se cuidaba al extremo y sacó, cual hada madrina, el alcohol que emplea para la desinfección constante de las manos, el jabón que no le puede faltar y las tantas toallas que lava a diario para la protección de ella, los pacientes y su familia.

Gertrudis es incansable y con ese mismo ímpetu, comentó que «no dejará de participar en la campaña de vacunación de los niños y niñas», anhelo que, con certeza, muy pronto, cumplirá.

Y mientras la enfermera preguntaba si había aportado información útil, preocupada ante nuestra visita repentina y su pavor a las entrevistas, recordé su rostro. ¡Justo ella me había administrado mi tercera dosis de Abdala! Ante mi sorpresa por la coincidencia y todavía emocionada, solo atiné a una frase:

-«¡Ay, seño, muchas gracias!».