Hermanos juntos en cada nota musical

Los hermanos Enmanuel y Víctor caminan juntos por el sendero de la música. Amantes de la melodía de la guitarra y del saxofón, respectivamente, ellos se forman en la Escuela Vocacional de Arte Alfonso Pérez Isaac, de Matanzas.

La calidad de la enseñanza artística cubana se manifiesta en estudiantes como estos matanceros, quienes descubrieron el arte desde muy pequeños. El agradecimiento a sus educadores emerge durante esta conversación, con la sencillez más exquisita en alguien con talento.

«Mis profesores me han aportado mucho durante mi preparación artística; a ellos los admiro y quiero. Gracias a sus enseñanzas voy creciendo en este mundo. He participado en los concursos Amadeo Roldán de mi escuela y he obtenido el Primer Premio, así como en eventos nacionales, a los cuales he asistido en representación de mi centro educacional», comentó Enmanuel.