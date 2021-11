“Fidel quería la unidad del pueblo cubano”

Al cumplirse el quinto aniversario de la desaparición física del Líder Histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, la Reverenda Dr Ofelia Miriam Ortega Suárez, recuerda los lazos de amistad que los unieron no solo en debates sobre temas de religión también de la mujer y su protagonismo en la sociedad.

“La relación con Fidel ha sido maravillosa, yo soy una agradecida. Fue una experiencia extraordinaria. En 1985 la Organización de Naciones Unidas convocó la Década de Solidaridad con la Mujer y Dame Ruth Nita Barrow, Gobernadora de Barbados, era la encargada del evento.

Fidel nos citó para ver cómo se iba a realizar el evento en el país, y ella quiso que estuviera en el diálogo. Sugirió hacer un evento de las Mujeres Cristianas en Cuba, junto al otro paralelamente. Dijo además que le gustaría que fuera sobre la paz.

Se hizo en K y 25, en la Iglesia Metodista. Allí estuvo el Comandante y dialogó con mujeres de diferentes países que habían venido a Cuba. Yo experimenté la gran solidaridad con la mujer cubana y con las mujeres del mundo. Cómo incorporar a la mujer, cómo tener una sociedad de participación, esas fueron ideas de Fidel.

Desde un principio de la Revolución debemos estar muy agradecido por lo que hizo por nosotras.

El intercambio con líderes religiosos, con el Consejo de Iglesias de Cuba y Con el Consejo de Iglesias de Cuba, a decir de la Reverenda, fue extraordinario.

“En 1998, cuando vino a Cuba el Papa Juan Pablo Segundo, Fidel citó a 68 líderes religiosos evangélicos para saber su opinión sobre esta visita. Yo había pedido celebrar en el Teatro Sauto la Navidad, la primera fiesta navideña. Tuve cierta opinión en el momento, pero cuando fuimos a esa reunión dije, si por casualidad, me pregunta sobre el tema, le voy a decir. Y llegó la oportunidad de intercambiar sobre eso y fue una experiencia increíble.

Regresé a Matanzas a las 3 am y ya las 10 am, me llamaron del Teatro Sauto para colegiar detalles. Me pregunto ¿A qué hora llamó Fidel? ¿Cómo Fidel se interesó por cada detalle? No se pudo hacer en diciembre pero lo realizamos en enero en la etapa de epifanía. Después de eso en muchos teatros de Cuba se hicieron fiestas de navidad.

Fidel recibió a todos los Secretarios Generales del Consejo. Philip Potter, del Caribe, uno de los mejores Secretarios Ejecutivos, habló de África y de cómo vencer el apartheid, Philip Poter regreso a Ginebra con todas esas ideas en su mente y el Consejo Mundial de Iglesias se convirtió en un centro de lucha contra el apartheid.

No tenía hora. Intercambiaba con todas aquellas personas que establecieran vínculos de paz entre Estados Unidos y Cuba y con Europa. Fue una experiencia grande cuando Lolita Lebrón, llegó a Cuba y Fidel sugirió que fuera su acompañante. Todas las consideraciones que Fidel tenia, y que abogaban por mejores relaciones.

Desde 1959 mi vida ha sido entregada al servicio de lo que aprendí. Fidel abogó por que fuéramos parte del pueblo cubano y quería la unidad entre nosotros. Fue el paradigma más extraordinario de un estadista cubano.”