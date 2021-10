Yenigladys Suárez: “Ahora mi meta está en París”

Yenigladys regresó cabizbaja de Tokio. En la capital japonesa representó al tiro paralímpico cubano, pero ella quería más. Sus tiradas desde el polígono de Asaka quedaron lejos de las mejores marcas, y el sueño de una final bajo los tres agitos le fue esquivo. Fuera de justificaciones o evasivas, la pistolera matancera tiene en mente nuevos propósitos.

“No estoy nada satisfecha con mis puntuaciones en el torneo paralímpico, pues soy muy exigente conmigo misma. Sin embargo, fue mi primer evento a este nivel y llegar constituyó un verdadero triunfo después de tan poco tiempo en el alto rendimiento. Solo queda batallar hasta París 2024”, confesó a este reportero tras su llegada a suelo cubano.

El camino de Yenigladys Suárez en Tokio comenzó con las eliminatorias de la pistola de aire a 10 metros en la categoría SH1 (atletas con discapacidad en miembros inferiores o en el brazo no utilizado para disparar), categoría en la que atesora el reinado parapanamericano en Lima 2019 y el sexto puesto en la Copa del Mundo de este año.

“Mis mayores expectativas estaban cifradas en esta especialidad. De haber conseguido disparos cercanos a los 555 puntos (marca personal), mi ubicación hubiese mejorado hasta los diez primeros lugares, cerca del límite de ocho que aseguró presencia en la final paralímpica. No obstante, me sentí algo más cómoda en la Pistola Mixta a 25 metros ya que estuve relajada y menos nerviosa”.

Dentro de esta última variante, la antillana de 33 años concluyó en el escaño 28 entre 31 tiradores de 21 países. En el tiro de precisión alcanzó 272 puntos en sus tres rondas (86, 92, 94) con promedio de 9.067 por disparo y 11 dianas perfectas de 30 posibles.

Luego, en el tiro rápido, totalizó 267 unidades (90, 90, 87) para anclar en su puesto definitivo a pesar de 12 tiradas impecables. Días antes, terminó decimoquinta en la pistola de aire, dentro de un debut que presagia mayores proyecciones para el futuro.

El camino a Tokio: entre los sueños y la pandemia

El impacto de la COVID-19 y una de las peores crisis sanitarias en la historia humana, devinieron en duros escollos para atletas de diversas latitudes. Desde casa, la yumurina Yenigladys Suárez nunca dejó de entrenar y un improvisado campo de tiro floreció como testigo del empeño en los entrenamientos.

“De cierta forma, la pandemia no impidió mi preparación. Busqué las vías para continuar entrenando y día a día lo entregué todo en cada plan que me asignaba el entrenador. La escasez de municiones y el vetusto armamento sí hicieron mella en los objetivos trazados”, contó la otrora miembro de la selección juvenil de atletismo en Cuba.

A los Juegos Paralímpicos de Tokio asistieron más de 4000 atletas provenientes de muchísimos rincones del planeta. Historias de superación y amor infinito al deporte emergieron de la cita deportiva, donde la pistolera matancera protagonizó las únicas tiradas de Latinoamérica y el Caribe.

“La clasificación a Tokio fue un reto de principio a fin. Participé en la Copa Mundial de Emiratos Árabes Unidos con la intención de puntear en el ranking. Aunque los resultados allí no fueron halagüeños, me permitieron intervenir en la parada de Lima donde quedé sexta, me incluí entre las primeras 14 del listado universal y aseguré la plaza por invitación (wild card). De inicio no me lo creí hasta que por la ventanilla del avión vi las luces de Japón. Estaba en Tokio”, rememora Yenigladys.

Los disparos de la vida

De muy joven incursionó en la gimnasia artística, pero la impetuosa adolescente encontró en el atletismo una mejor vía para explotar sus aptitudes deportivas. Dicen algunos que los genes también cuentan en el deporte. Su madre es la destacada velocista Eloísa Hecheverría, de quien heredó la estirpe de campeona que corre por su sangre.

Un fatídico día del cual Yenigladys prefiere no acordarse, sufrió aquel lamentable accidente en un entrenamiento con pesas. El resultado fue una fractura en la columna vertebral que la remitió para siempre a una silla de ruedas. Tenía tan solo 15 años de edad.

Pudiese parecer el fin de una carrera, pero no cuando se habla de valientes. Yeni apostó al coraje y a una extraordinaria fuerza de voluntad para burlarse de la mismísima vida. Buscó en el tenis de mesa, pero fue en el tiro deportivo donde encontró la motivación para demostrar esa perseverancia a prueba de balas.

“Tokio constituyó una experiencia más y el punto de partida hacia París 2024. Queda trabajar mucho para alcanzar lo que se quiere. Intentaré refrendar mi título parapanamericano en Santiago de Chile y obtener la plaza directa a los Juegos Paralímpicos sin necesidad de una invitación de la World Shooting Para Sport. Tengo muchas ilusiones y la confianza para mirar al futuro con mente positiva”.

Revela un anónimo aforismo que es imposible ganarle a aquellos que nunca se rinden. La vergüenza aleccionadora de Yenigladys carece de límites, y desde ya su pistola apunta a la capital francesa. Por el camino aún quedará tiempo para incrustar algunas dianas de empeño desde su silla de ruedas.