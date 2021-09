Lima, Monday August 05, 2019 - Yasmary Medina from Cuba during her Fronton 30 - Rubber Ball Basque Pelota match against Argentina at the Complejo Deportivo Villa Maria del Triunfo at the Pan American Games Lima 2019. Copyright Miriam Jeske / Lima 2019 Mandatory credits: Lima 2019 ** NO SALES ** NO ARCHIVES **

Yasmary quiere una medalla en Valencia Comparte: Yasmary Medina es una de esas atletas pertinaces. Desde enero pasado y a causa de la pandemia, no compite en evento oficial alguno, pero tal imprevisto no la amilana ni aparta de sus propósitos. Por el lejano 2010 alcanzó uno de sus primeros lauros significativos. En el Campeonato del Mundo de Pelota Vasca con sede en la francesa ciudad de Pau, Yasmary conquistó el metal bronceado en el frontenis junto a su compatriota Lisandra Lima. A más de una década de aquella presea, la pelotari matancera pretende asistir a la VII Copa del Mundo de Frontón en Valencia, España. “Después de finalizados los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019, apenas intervenimos en el Abierto de Panamá a inicios de 2020, donde logré dos títulos. Los estragos de la Covid-19 han impactado muy duro a todo el mundo, y nosotros no somos la excepción”, contó Medina a este periodista en octubre pasado. Será en Valencia y aportará cupos para el certamen del orbe absoluto de 2022, y posiblemente para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. #Cuba #PelotaVasca #Valencia #fronton https://t.co/via3M2BNUS — JIT Deporte Cubano (@jit_digital) August 30, 2021 Casi un año después, el panorama no ha cambiado mucho. “La situación sigue siendo muy difícil, sobre todo por el tema de los entrenamientos. Hace poco más de un mes que estoy en La Habana para facilitar la preparación, pero aun así esta continúa crítica”. Sobre este complejo escenario, el Presidente de la Federación Cubana de la disciplina, Lázaro Mendoza Simón, explicó a la emisora Radio Rebelde sobre los inminentes esfuerzos para llegar a territorio ibérico con la menor cantidad de lastres. “Ha sido complicado entrenar de la mejor manera con el tema de la pandemia, pero nos hemos concentrado en el aspecto físico que siempre ha sido una de nuestras armas fundamentales. Además en Valencia jugaremos con un clima parecido al de Cuba, y esto será favorable para nuestros jugadores”, declaró el también Comisionado Nacional de Pelota Vasca. Pese a todo, la multimedallista mundial continúa enfocada en sus intenciones. “Las aspiraciones son claras: estar en el podio nuevamente. Tenemos muchos deseos de regresar y jugar, pues llevamos mucho tiempo alejados de la alta competencia. Las muchachas estamos muy concentradas y confiamos en que sí podemos”. En el certamen valenciano, Yasmary competirá junto a la camagüeyana Leyanis Castillo en la modalidad de frontenis, mientras lo hará de manera individual en la paleta de goma, acompañada de la habanera Daniela Darriba. Entre los hombres estarán por Cuba, Alejandro González, Fernando Gómez y Jhoan Luis Torreblanca, quien regresa luego de una prolongada lesión. “Las reglas han cambiado. Para participar en esta Copa es necesario cumplir con protocolos sanitarios que nuestro país debe costear, tanto antes como dentro del propio evento. Potencias como México aun presentan problemas para asistir, debido a todas estas regulaciones”, detalló la subcampeona panamericana. Del 12 al 18 de septiembre venidero y en los frontones del Polideportivo Natzaret, la chica de la matancera barriada La Marina, buscará aumentar aún más su extensa hoja de servicios, que hoy la coloca como la mejor pelotari cubana de la historia. “La Copa de Valencia representa una competición sumamente importante para nosotros, ya que pondrá en disputa varios cupos a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 y al Campeonato Mundial del año entrante. Allí intentaré luchar por una medalla”, cerró la estelar deportista vía redes sociales. Comparte Facebook

