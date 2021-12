“Salí a jugar sobre el ring”: Andy Cruz habla sobre polémica decisión en Holanda

En un año 2021 redondo en materia de resultados competitivos, signado por sendos títulos en Olimpiada y Campeonato Mundial, nominación entre mejores atletas del año en Cuba y jugoso premio metálico de 100 mil dólares por su corona universal en Belgrado, a Andy Cruz Gómez, reconocido como uno de los mejores exponentes del boxeo amateur, se le recordará, además, por ser protagonista en una polémica decisión sobre el encerado.

Holanda fue el escenario para exhibir todo el talento de lo mejor del pugilismo en la Isla en noviembre anterior, en un tope amistoso apenas días después de que Cuba sumara tres galardones en el Campeonato Mundial con sede en Serbia.

Los monarcas Yoenlis Hernández (75 kg) y Julio César La Cruz (92 kg), ambos de Camagüey, así como el as olímpico de Tokio 2020 y eliminado en primera ronda en Belgrado, el pinareño Roniel Iglesias (71 kg), bajaron del ring con victoria por decisión unánime de los jueces de 5-0. Sin embargo, para sorpresa de la inmensa mayoría de especialistas y aficionados de este deporte, el casi imbatible Andy, natural del poblado de Alacranes, en el municipio de Unión de Reyes, salía por la puerta estrecha, en un veredicto dividido, revocado un par de días después.

“Fue una decisión errada de los árbitros, en una pelea en la que inclusive enfrenté a un rival de un peso superior (67kg) y salí como se dice “a jugar sobre el ring”. Le había comentado ya al entrenador que deseaba descansar después de un año agotador y asumí la pelea sin tomármela muy en serio”, explicó a este reportero Cruz Gómez, durante gala provincial en la que fue reconocido como el mejor deportista del sexo masculino en Matanzas.

«Recuerdo que el propio oponente, el ídolo local Delano James, al conocer de la votación a su favor se sorprendió al punto de que se me acercó para decir que no era su culpa, a lo cual respondí que estuviera tranquilo, que eran cosas del deporte y no se lo tomara muy a pecho. Por mi parte, jamás le puse demasiada atención, solo quería descansar”, ahondó.