Roger Machado desmiente rumores: “Solo fue una llamada”

Roger Machado no anda con paños tibios. Sus cualidades de líder aglutinador y encomiable estratega lo convirtieron en el director más estable de la pelota cubana durante un lustro. Sin embargo, hoy el otrora receptor se encuentra alejado de los terrenos, dentro de un béisbol que no puede darse tal lujo.

Varios rumores saltaron a la palestra del debate desde las redes sociales. Numerosos aficionados vincularon al timonel avileño en la directiva del equipo de Matanzas rumbo a la venidera Serie Nacional. La posible candidatura del mánager yumurino Armando Ferrer para comandar el conjunto nacional suscitó la polémica.

“Ferrer me llamó y me dijo que yo lo podía ayudar en la preparación del equipo y de esta forma me mantenía vinculado a la Serie. No entiendo cómo las personas malinterpretan estas cosas”, declaró Roger al programa Deportivamente, de Radio Rebelde.

En entrevista al periódico matancero Girón, el cabecilla de los Cocodrilos en las dos últimas temporadas negó cualquier cambio en la directiva roja, a la vez que enunciaba una serie de protocolos a realizar antes de una sustitución de tal magnitud.

“Para que ello ocurra tiene que ser aprobado por las autoridades gubernamental, política y del INDER, así como contar con mi conformidad, y esto no ha sucedido en ningún momento”, apuntó el avezado director.

“Habría que realizar un profundo análisis con la Comisión Nacional de Béisbol y las citadas autoridades locales, y de ese encuentro saldría el DT de los Cocodrilos, pues no entregaría tal autoridad sin tener en cuenta a quién, para no poner en peligro todo el trabajo que he realizado, de conjunto con los demás entrenadores, para situar al conjunto al actual nivel competitivo”, sentenció Ferrer.

El tricampeón nacional con los Tigres de Ciego de Ávila, Roger Machado, aclaró en el espacio radial que “lo mío es el béisbol, en el territorio que me llamen lo haría con mucho gusto. Cuando terminé mi oncena Serie pedí un descanso y no se me dio. Sin embargo, cuando concluí mi último campeonato al frente de Ciego, se me liberó en contra de mi voluntad”.

Apodado como el Cañón de La Rosa, Roger debutó como pelotero dentro de la Serie Nacional en 1992 hasta su retiro en 2007 tras una lesión. En la conducción del equipo avileño alcanzó los mejores resultados para la provincia, luego de cinco finales y tres coronas (2012, 2015, 2016).