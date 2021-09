Omara Durand busca su tercera medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio

La estelar corredora cubana Omara Durand Elías detuvo el cronómetro en 23.40 segundos (su mejor marca de la temporada) y dominó su heat clasificatorio en los 200 metros planos. De esta forma llegará a la final en la categoría para débiles visuales profundos en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Por detrás de la cubana llegó Alejandra Pérez (25.32), de Venezuela, quien logró su mejor marca de por vida. Alba García (26.45), de España, y la brasileña Ketyla Teodoro (26.74) ocuparon el tercer y cuarto puestos, respectivamente.

La final se disputará este sábado entre la cubana y las ganadoras de los otros heats clasificatorios: la ukraniana Oksana Boturchuk (24.85), la rusa Anna Kulinch (25.38) y la venezolana Alejandra Paola López (mejor segundo tiempo con 25.32).

La representante de Cuba tiene el récord mundial en los 200 metros planos con un tiempo de 23.03 segundos, conseguido en Doha, Catar, en el 2015. Su palmarés cuenta además con la mejor marca paralímpica, 23.05 segundos, obtenida en Río de Janeiro 2016.

Omara Durand antes ganó el oro en los 100 metros (11.49 segundos) y los 400 metros con 52.58 segundos. De coronarse en los 200 metros junto a su guía Yuniol Kindelán, se convertiría en la paratleta cubana en subir más veces al podio en juegos olímpicos.

“My secret is sacrifice for training and good coaching. That is all.”

-Omara Durand #CUB 6x Paralympic champion.@ParaAtletasCuba pic.twitter.com/TqlanEuceW

