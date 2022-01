No hubo propagación de covid-19 en Juegos de Tokio 2020

Los datos de secuenciación genómica del Gobierno de Japón han confirmado que no hubo propagación del nuevo coronavirus entre los participantes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020.

Los hallazgos confirman que los casos positivos en la villa olímpica y los residentes de Japón no estaban relacionados. Esto demuestra una vez más el éxito de las contramedidas implementadas para los Juegos.

Los datos fueron publicados por el doctor Saito Tomoya, director del Centro de Preparación y Respuesta ante Emergencias del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (NIID), de Japón.

Ocurrió durante la Conferencia Mundial del Comité Olímpico Internacional (COI) sobre Prevención de Lesiones y Enfermedades en el Deporte, a finales del mes pasado en Mónaco.

El doctor Brian McCloskey, presidente del panel de expertos independientes sobre contramedidas de covid-19 para Tokio 2020, presentó los resultados de los organizadores para garantizar Juegos seguros y las lecciones para eventos futuros en medio de una pandemia.

Según Saito, la variante dominante del SARS-CoV-2 en Japón, AY.29, probablemente se originó a partir de la cepa Delta que ingresó por primera vez al país alrededor de mayo, dos meses antes de los Juegos. Esta variante no es endémica en ningún otro lugar del mundo.

«Eso significa que no hay evidencia de que los participantes en Tokio 2020 hayan propagado el virus al resto del mundo. Y ninguna epidemia que no sea AY.29 en Japón significa que las cepas de virus traídas por los participantes no se propagaron en Japón», dijo.

Esto está respaldado por el desglose de los casos de covid-19 entre atletas, oficiales y los demás participantes acreditados en los Juegos.

Como los otros participantes eran en gran parte residentes japoneses que vivían en Tokio o sus alrededores, el número de casos entre ellos aumentó al mismo tiempo que aumentaban los casos locales.

Por otro lado, los casos importados de atletas y funcionarios, la mayoría de los cuales eran visitantes extranjeros que se alojaban en la villa olímpica o en alojamientos de los Juegos, se contuvieron de manera efectiva.

Además, la tasa de reproducción de la covid-19 en Japón, que había estado aumentando desde principios de junio, comenzó a disminuir alrededor del comienzo de los Juegos Olímpicos el 23 de julio. «Así que, en general, no parece haber un impacto directo y negativo en la epidemia en Tokio durante los Juegos», concluyó Saito.

En la siguiente presentación, McCloskey explicó cómo una combinación de medidas sociales y de salud pública estándar (distanciamiento físico, higiene respiratoria y de manos, uso de mascarillas, ventilación) con un programa integral de pruebas, seguimiento y localización, y un esfuerzo global de vacunación por parte del movimiento olímpico ayudó a mantener a raya la pandemia durante los Juegos.

McCloskey dijo que «estos resultados respaldan el enfoque, defendido por la Organización Mundial de la Salud, de que abordar y controlar la pandemia de la covid-19 depende del uso de todas las opciones disponibles: medidas sociales y de salud pública, sistemas sólidos de prueba y rastreo, y vacunación. Es poco probable que depender de cualquiera de estos por sí solo sea eficaz.

Los resultados también muestran que, a pesar de las críticas y preocupaciones expresadas antes de los Juegos, Tokio 2020 no condujo a un evento de propagación, y mucho menos a un evento de súper propagación, y los eventos masivos se pueden realizar de manera segura si se toman las contramedidas adecuadas».

Con solo 33 casos positivos entre los 11 mil 300 atletas, y 464 en general entre decenas de miles de acreditadas, los Juegos demostraron ser seguros tanto para los participantes como para la población de Japón.

Los aprendizajes de todas las contramedidas de Tokio 2020 también han impactado en la planificación de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, que operarán bajo un sistema de gestión de circuito cerrado para mantener seguros a los participantes y a las personas en China mediante la reducción de interacciones innecesarias.