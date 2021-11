¡Gracias, Maestro!

El profesor camina lento, arrastra cada paso y el bastón deviene compañero inseparable. Los párpados caídos por los años intentan esconder la sapiencia de una mirada certera. Sentado en el banquillo contempla a sus jugadores. El síndrome de Guillain-Barré que padece le impide vociferar desde el lateral como antes, pero cada uno de ellos sabe qué hacer. Solo hay una orden dada: jugar con el corazón.

El “Flaco Muslera” atenaza bajo los tres palos. Diego Godín y Maximiliano Pereira custodian la zaga celeste, mientras De Arrascaeta y Matías Vecino intercambian pases cerca del círculo central. Por delante, los hombres que no temen al desgarrar líneas. Cavani y Suárez dirigen el frente de ataque. El Maestro asiente inánime y apenas intercambia palabras con su asistente. Los goles llegan y su expresión no cambia.

Pareciera que no disfrutara la locución divina desde las gradas, cuando todo el Estadio Centenario canta a ritmo de gol. Montevideo surfea en una marea azul que asfixia, descompone y glorifica hasta el orgasmo. Pero el Maestro sigue sin dar señales de alegría. Alguna vez propuso un proyecto de fútbol para conducir al mejor equipo del mundo. Su sonrisa solo llegará el día que lo consiga.

La Garra Charrúa dejó de ser un seudónimo para erigirse como ícono de entrega a la camiseta. Bajo la batuta atenta del profesor, un país de 3.5 millones de habitantes enrumbó proa hacia mejores destinos. Ingleses, italianos y franceses inclinaron la cabeza ante la magia de aquel uniforme celeste que encantó a medio planeta. Toda la admiración de sus aficionados no cabe en una miserable crónica.

Fiel a sus métodos, nunca alzó la voz para justificar derrotas o imponer peyorativos argumentos. Devolvió la esperanza cuando la selección más lo necesitaba. Llegó para cambiar la cara tras una agónica eliminación del Mundial en 2006 frente a la desconocida Australia. Ilusionó con un proceso legítimo que desencadenó en el cuarto lugar de Sudáfrica 2010.

Ya lo dijeron sus discípulos. El agradecimiento va mucho más allá del 56% de efectividad en puntos, la Copa América de 2011 o los 224 partidos dirigidos en 15 años. Las gracias se desbocan en una transformación de valores que combatió la quietud, el inmovilismo y lo inerte de aquellos enemigos encontrados.

No es perfecto. Nadie lo es. Más allá de discrepancias en estilos o incomprensiones institucionales, el Maestro propuso, encabezó y mantuvo una era. La misma que hoy sucumbe ante la importancia banal de un resultado. Mas los agradecidos verán en las anodinas manchas la virtud de la deportividad agonal, la competencia sin odio o la pasión por el auténtico juego al sur de un continente.

Extrañar, a veces, es peor que perder un partido sin recibir disparos a puerta. Los dioses lo eligieron como el más grande allá por el 2010, y los mortales como siempre, no les hicieron caso. El que no se enamoró de Cachavacha en esa época jamás amará a otro jugador en su vida. El que no simpatice con el maestro Oscar Washington Tabarez jamás amará al fútbol.

Y no es porque ahora lleve el bastón y la cadera rota del abuelo. No. Es porque ya no estará en el banquillo de la celeste y el llanto acude de la manera en que se llora a un padre. Y nos olvidamos hasta de los disparos a puerta.