Exige baloncestista ucraniano cese de mentiras: «La UE y la OTAN querían esto”

Volodímir Orlov Sturman-urin, en España conocido como Vladi Orlov (nacido en Járkov, Ucrania), es un jugador de baloncesto profesional ucraniano con nacionalidad española que actualmente juega de pívot en las filas del CB Benicarló de la Liga LEB Plata, de la segunda división del baloncesto español. Vive con preocupación lo que ocurre en su país, pero su visión del conflicto dista mucho de la de otros atletas ucranianos.

Sus declaraciones en el programa Tirando a fallar, de esRadio, y en La Voz de Galicia no han dejado indiferente a nadie y, aunque son de hace varios días, se han convertido en uno de los asuntos más comentados en Twitter durante estos días.

Natural de Járkov, lleva desde los once años en España, pero casi toda su familia, padres, hermana, abuelos, sigue residiendo en su ciudad natal, que fue la primera, dice, en ser atacada por el ejército ruso. “Mi ciudad, Járkov, está en la zona prorrusa. No justifico lo que ha hecho Putin, porque no quiero ningún tipo de violencia, pero llevamos 8 años en guerra en los que se está bombardeando esa parte del país y eso no sale en televisión. El Ejército ucraniano arrasaba con todo y no hemos visto a esos muertos en los medios. Siento mucha rabia”, comienza afirmando el jugador.

Orlov asegura que su familia, a la que no ve desde antes de la pandemia, se encuentra bien pero vive refugiada en el metro y en los búnkeres de la ciudad para repeler los ataques. «Están refugiados en el metro, porque es anti bombardeos, o encerrados en casa».

Sin embargo, el pívot tiene una visión muy diferente del conflicto de la que han manifestado otros atletas de su país. No justifica la invasión rusa porque asegura que odia todo tipo de violencia, pero dispara contra todo y contra todos y denuncia la desinformación promovida por las autoridades ucranianas.

La OTAN y la UE solo cuentan lo que quieren

«El 90 % de las noticias que salen aquí son falsas, porque España forma parte de la OTAN. Están contando solo lo que a ellos les conviene. El gobierno ucraniano les está diciendo a los civiles que salgan a luchar. Están vendiendo a la gente, les dan armas a personas que no saben usarlas y se están matando entre ellos. Lo que va a pasar en Kiev no tiene buena pinta», asegura.

Járkov está situada en la zona fronteriza de influencia rusa y es una provincia vecina de Lugansk y Donetsk, las dos reconocidas como repúblicas independientes por Rusia. Vladi Orlov remarca que no está a favor de lo que está haciendo el ejército ruso, aunque opina que este ha sido un conflicto espoleado por el actual gobierno de su país. Asegura que «Donetsk y Lugansk llevan ocho años sufriendo el genocidio del ejército ucraniano».

«El gobierno ucraniano provocó esta situación. No puede amenazar a Rusia ofreciéndose a instalar bases militares de la OTAN en su frontera. Al presidente de Ucrania le conviene lo que está pasando. Esa zona del Dombás ya es independiente de Ucrania desde hace varios años y Rusia, con su intervención, dijo que su primer objetivo eran las bases militares que amenazaban su frontera», apunta Orlov.

También cuestiona el papel de Occidente en esta crisis: «La OTAN y Estados Unidos prometieron protección al presidente ucraniano, él confió en ellos, y ahora se han echado atrás porque les interesa dejar a Rusia como villano. No defiendo la guerra ni lo que hace Rusia, pero la OTAN y Estados Unidos han buscado esto. A Putin se le ha ido la mano pero también a Zelenski, que está llevando a civiles a la muerte” concluye.

Sus palabras han provocado un enorme revuelo en redes sociales donde ha encontrado muchas muestras de apoyo y también numerosas críticas. Mientras algunos usuarios atacan con dureza su posición prorrusa, otros ya ven sanciones para él como las sufridas el pasado viernes por Anatoliy Tymoshchuk, el jugador con más internacionalidades de Ucrania y actual ayudante en el banquillo del Zénit, cuyo silencio sobre la invasión rusa le ha salido muy caro. La Federación de Fútbol del país, en una reunión de urgencia, decidió suspender su licencia como entrenador, borrar todo su historial deportivo con la selección y retirarle todos los títulos ganados en su país de nacimiento. (ALH)

Tomado de Cubadebate