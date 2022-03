“El rescate de las instalaciones deportivas resulta vital”, aseguran directivos del INDER

Continuar con el rescate de las instalaciones deportivas del país en las provincias y comunidades es una de las apuestas inmediatas del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba (Inder). Así sobresalió en el balance general que anualmente realiza la entidad.

Al salón de actos del Coliseo de la Ciudad Deportiva en La Habana, sede del encuentro, asistieron el vice primer ministro cubano Jorge Luis Perdomo Di-Lella, el presidente del INDER Osvaldo Vento Montiller y otros directivos del organismo deportivo. En el cónclave insistieron en la importancia de garantizar la recreación sana de la población, desde los niños y jóvenes, hasta los adultos y ancianos.

“En el país existen 273 piscinas estatales y solo funcionan 27 en la actualidad, una realidad que pudiera cambiarse a favor no solo de los atletas que practican deportes acuáticos, sino del pueblo en general”, afirmó Perdomo Di-Lella, quien también se refirió a la necesidad de trabajar con el principio de que no puede haber una escuela evaluada de bien si no tiene en buenas condiciones sus instalaciones deportivas.