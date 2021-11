Cuba integra la vanguardia en Mundial de Boxeo

Cuba integra la tríada de países que dependerán mañana de cinco exponentes en la semifinal del Campeonato Mundial de Boxeo organizado en Belgrado, donde este miércoles reina el asueto general en medio de crecientes expectativas.

Los avances de Julio César la Cruz (92 kg), Andy Cruz (63,5), Osvel Caballero (57), Yoenlis Feliciano Hernández (75) y Herich Ruiz (86) situaron a la Isla en una avanzada completada por otras potencias como Kazajistán y Rusia.

Aunque están por vivirse las jornadas definitorias, lo conseguido hasta ahora por la escuadra al mando de Rolando Acebal ya garantizó un total de medallas superior al rubricado en la edición de Ekaterimburgo 2019 (1-1-1).

En contraste con las tempranas eliminaciones de los consagrados Lázaro Álvarez (60) y Roniel Iglesias (71), destaca que Caballero, Hernández y Ruiz accedieran a premios en sus primeras incursiones de ese tipo, paso que le fue negado ayer a un siempre combativo Kevin Brown (67).

Con solo ocho concursantes inscritos a partir de bajas de última hora causadas por la Covid-19, la armada antillana llegó a esa lid poco después de alzar cuatro cetros en los Juegos Olímpicos de Tokio y tiene como pilares a dos de sus conquistadores: Julio César y Andy.

El primero de ellos busca su coronación universal número cinco, que le situaría a una del también cubano Félix Savón, el que más ganó a ese nivel. Andy celebraría por tercera ocasión consecutiva como parte de una progresión que parece llamada a rendir otros muchos frutos.

Pero las llegadas a la cima pasarán primero por “bañar” en plata los bronces ya garantizados como parte de un reparto que implicó a 23 naciones, para luego concentrarse en la sesión conclusiva, pactada para el viernes.

🥊 5 cubanos🇨🇺 en semifinales en Mundial de boxeo este jueves🥊

➡57kg O. Caballero va Serik(AZE)

➡63.5kg A. Cruz vs Bachkov (ARM)

➡75kg Y. Hdez va Cavallaro (ITA)

➡86kg H. Ruiz vs Loren Alfonso (AZE)

➡92kg J. La Cruz vs Madiyar (UZB)

👏TR en vivo 8am y 1pm#boxeocubano pic.twitter.com/lawpuOeA7U

— Carlos Hernández Luján (@cvihdezlujan) November 3, 2021