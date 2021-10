Cuba camina al olimpo de los deportes electrónicos

Alfredo Osorio está cumpliendo un sueño: representar a Cuba en la arena internacional. Foto: Cortesía del entrevistado

Actualmente entrena como puede. Alfredo no cuenta con una Playstation 4, consola en la que se jugará el Street Fighter V en Singapur, pero un amigo le cede su computadora cada vez que es posible y así pule sus habilidades. Para estudiar a sus rivales mira videos de sus formas de jugar en aras de conocer cómo reaccionan, cómo piensan, qué hacen en las peleas.

En el juego prefiere al personaje de M. Bison, el villano de la saga, «que tiene técnicas que me encantan», como el clásico tornillo o Psycho Crusher. Sobre su nombre gamer, Mael-Bonchan, confiesa que es una fusión entre el arcángel más fuerte del anime Nanatsu No Taizai (Mael) y Bonchan (que es señorito en japonés). «Me gustó la combinación y por eso me quedé con ese nombre».

Vamos a darlo todo

Ernesto David León Canel tiene 25 años y trabaja como informático en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. Hace un año fundó un club, TheSleepers4, dedicado a los deportes electrónicos. El club incursiona en Clash Royale y Dota 2.

Y es en este último juego, uno de los más importantes de la escena global de lo esports, en el que participará TheSleepers4, en representación de Cuba, los días 30 y 31 de octubre, con vistas a clasificar a los GEG en Singapur.

En el mundo gamer es normal que los jugadores adopten una identidad nueva. Ernesto David, por ejemplo, es Shiro Nesty. Junto a Víctor «Aku5» Madrigal, Luis «Chaos_NIKE» Lorenzo, Manuel «kmcdc» Lago, Ariel «D3troit» Vidal y Eric «FuN.sito» Figueroa, conforman el equipo Cuba que ganó el clasificatorio nacional para los GEG en Dota 2.

El equipo se formó a partir de la iniciativa de Ernesto. «Tenía la experiencia en este ambiente de los esports desde hace un año cuando fundé mi club semiprofesional TheSleepers4, y decidí hace aproximadamente dos meses crear un equipo de Dota 2, que siempre fue mi preferido y al que más tiempo le he dedicado. Entonces contacté a los mejores jugadores de la red nacional Tinored (perteneciente a los Joven Club de Computación y Electrónica), y hablé con el actual capitán, Víctor», quien buscó a los que consideraba tenían mejor nivel para armar un equipo.

A excepción de Ernesto, todos los integrantes son de La Habana. Víctor tiene 28 años de edad, y el resto está entre 18 y 20 años, explica. Para entrenar el equipo emplea herramientas de comunicación como Discord, Team Speak, WhatsApp o Twitter.

«Los entrenamientos del equipo son en Steam —plataforma de videojuegos que acoge el Dota 2—, para adaptarse a la diferencia de ping (latencia) y conexión. Mi trabajo va más enfocado en organización, redes sociales y motivar a los jugadores. El capitán “Aku5” se encarga junto a los jugadores de analizar y crear las estrategias en cada partida. Los esports no son como la pelota, que el coach decide todo lo que pasa», comenta sobre la manera en que se preparan para las regionales de los GEG, en las cuales deberán enfrentarse a Brasil y Paraguay.

Interrogado sobre el talento nacional para competir en este deporte electrónico, Ernesto considera que existe, «pero también hay mucha indisciplina, poca cultura respecto a este mundo de los esports y cómo funcionan sus mecanismos».

A Ernesto le gustaría que esta realidad cambiara a partir de un mejor reconocimiento y relación con entidades nacionales que les permitan a los deportes electrónicos crecer en nuestro país. Por ahora se preparan para darlo todo por Cuba, cruzar el río que separa el territorio Radiant del Dire (los bandos que se enfrentan en el Dota 2) y tomar la base del contrario.

Ernesto David León Canel. Foto: Cortesía del entrevistado

Tanto Ernesto como Alfredo Osorio creen que los videojuegos son para disfrutarlos por grandes y chicos. Pero en el caso de los deportes electrónicos, ya estos requieren de un mayor nivel de habilidad, al tiempo que son un espectáculo memorable.

Buena parte del camino que hoy se abre en el país para los amantes de estos espacios digitales lo ha ayudado a desandar la Agrupación de Deportes Electrónicos de Cuba, organización que ha trabajado de forma incansable para hacer que estos «juegos» sean algo más. Esa labor permitió sumar a Cuba a la Global Esports Federation. La ADEC está hoy afiliada también a la Unión de Informáticos de Cuba.

Más allá de los resultados que puedan obtener estos muchachos en los GEG, lo logrado es meritorio e invita a una mirada más integral para impulsar los deportes electrónicos en nuestro país.

¿Qué es el GEG 2021?

Los Global Esports Games 2021 serán acogidos por Singapur del 17 al 19 de diciembre próximos. Allí se enfrentarán equipos de numerosos países, una característica muy singular de este torneo.

Por lo general las competiciones de Esports son entre equipos profesionales, sin importar el país. Pero la Global Esports Federation es una organización que reconoce y aglutina a las naciones para que estas compitan en la arena de los deportes electrónicos.

Los GEG 2021 tendrá competencias en tres deportes electrónicos: Street Fighter V, eFootball PES 2021 (simulador de fútbol), y Dota 2. En el caso de Street Fighter y el fútbol, serán 64 competidores. Dota 2 acogerá cuatro equipos en la categoría abierta, e igual número de conjuntos solo para las mujeres, de acuerdo con la web del torneo.