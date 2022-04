Cuba anuncia selección para el Panamericano de Softbol

El estelar lanzador Alain Román (CAV) encabeza el equipo cubano de 16 atletas que asistirá al Campeonato Panamericano de Softbol, previsto para la ciudad argentina de Paraná, del 24 al 30 del presente mes.

El certamen que otorga cuatro boletos para el Mundial de Nueva Zelanda (26 de noviembre al 4 de diciembre) y cinco para los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 (23 de junio al 8 de julio), contará con la asistencia de 10 selecciones, las cuales se dividirán en dos grupos.

La escuadra nacional del conocido “deporte de la bola blanda” la integran 2 receptores, 5 jugadores de cuadro, igual cantidad de jardineros, un utíliti y 3 pitcher.

Calzarán los arreos Reinier Vera (CAV) y Antonio Sixto (PRI). En el cuadro harán el viaje al país sudamericano Yersander Rodríguez (SCU) (capitán del conjunto), Luis R. Domínguez (HOL), Osvaldo Pérez (VCL), Wilfredo Sánchez (GRM) y Cesar Bouza (GRM).

Los jardines serán custodiados por Yuri Rodríguez (CAV), Reinaldo Lamothe (SCU), Miguel Savigne (SCU), Roger Rossete (VCL) y Aníbal Vaillant (HOL). Acompañarán al avileño Román en el área de los lanzadores Gusbel Plutín (SCU) y Yosvani Cárdenas (HAB), mientras Yurisander Ramos (CAV) va con la misión de jugar donde necesite el equipo.

Los nuestros están ubicados en la llave A junto a Venezuela, México, Guatemala y República Dominicana. En el B se encuentran los locales argentinos, actuales monarcas del orbe, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Puerto Rico.

En la dirección se mantiene Leonardo Cárdenas (VCL), quien tendrá como auxiliares a Jesús Echarte (CAV) y Hazel Peña (GRM). El entrenador de pitcheo será Esteban Groero (MTZ). También nos representarán en tierras argentinas el árbitro Maikel García (PRI) y el metodólogo nacional de la disciplina Maikel Ibargüen.

A pesar de no poder concretar topes con selecciones foráneas, los dirigidos por el ex – torpedero de las selecciones nacionales, ratificó el compromiso de quedar entre las 4 primeras selecciones para conseguir los boletos al Mundial y a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador. “Nosotros vamos con la intención, no solo de clasificar al Mundial, sino de regresar con una medalla de Argentina”.

Cárdenas, se mostró complacido con la conformación de este equipo que nos representará en el Campeonato Panamericano de Softbol. “Llevamos cinco meses entrenando y tengo que resaltar la entrega de todos los atletas que tuvimos en la preselección. Creo que logramos erradicar algunas deficiencias que teníamos en determinadas posiciones”.

Resalta en la nómina la incorporación del jardinero holguinero Aníbal Vaillant, quien no fue convocado para la base de entrenamiento que realizaron a finales del pasado año en Colombia. “Están los que se lo ganaron en la preparación, Vaillant ya estuvo en un Sudamericano en el 2018 y cuando le dimos la oportunidad lo hizo bien”.

En el caso de los debutantes, el receptor Antonio Sixto y el lanzador Yosvani Cárdenas, el manager del conjunto cubano señaló: “Sixto es un atleta joven que ya tiene más de cinco años en la preselección y ha mostrado una buena progresión, tanto a la ofensiva, como a la defensa. Yosvani es un pitcher con potencialidades y nos puede ayudar en el evento, en su caso tiene que seguir mejorando la concentración”.

Leonardo Cárdenas sabe que la falta de fogueo internacional, es el principal hándicap que tienen para afrontar este fuerte evento. “Por supuesto que nos preocupa este tema. Solo pudimos concretar una base de entrenamiento que fue en Colombia en el mes de noviembre y no hemos podido jugar con ningún otra selección. Esto lo hemos tratado de suplir con mucho juego, apelando a las diferentes formas, pero no es suficiente”.

(Tomado de Radio Rebelde)