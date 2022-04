Béisbol: Azucareros visitan a Cocodrilos este fin de semana

Los Azucareros de Villa Clara visitan a los Cocodrilos matanceros este fin de semana para efectuar dos partidos de suma importancia para ambos conjuntos, de cara a sus aspiraciones de clasificar y estar presentes en la etapa selectiva de la actual Serie nacional de béisbol 61.

Los matanceros llegan a este nuevo compromiso luego de superar 2-1 a los isleños en el último cartel de tres topes, pero en realidad su rendimiento integral de las últimas semanas dista mucho de un equipo con aspiraciones a discutir el gallardete, sobre todo después de que algunas de sus figuras estelares marcharon a otros lares para cumplir contratos con equipos foráneos.

Esa realidad también ha afectado a otros conjuntos en los que juegan figuras de relieve, que también han sido contratadas en otras ligas foráneas a través de la Federación cubana de béisbol, lo que resulta saludable desde el punto de vista de las aspiraciones individuales de desarrollo y de beneficios económicos, pero indiscutiblemente afecta a los clubes que en medio de la temporada nacional se tienen que desprender de sus más relevantes peloteros.

Matanzas, única alternativa: ganar y ganar

Matanzas aparece hoy en el noveno lugar de la tabla de posiciones, un escalón por debajo de la línea demarcatoria de las aspiraciones a clasificar entre los ocho primeros, a una raya de los dos equipos empatados que ocupan los lugres séptimo y octavo: Santiago de Cuba y Holguín.

Es evidente que una vanguardia de seis conjuntos se ha posesionado de esos escalones con ventaja que a estas alturas se torna difícil de vencer, de manera que la única combinación posible para no renunciar a seguir en la pelea cuando el siete de junio venza el calendario oficial de la clasificatoria es la de ganar y ganar.

Para Matanzas, hasta ahora, la fecha tope será el día 11 de mayo que señala el último partido oficial del calendario, frente al combativo Mayabeque, en el estadio Victoria de Girón, desde ahora y hasta entonces, reitero que los Cocodrilos están obligados a sacar amplia ventaja en los compromisos que les restan frente a los equipos de Villa Clara (5), Artemisa (3), Pinar del Río (2), Industriales (2) Mayabeque (5) y Cienfuegos (2) para remontar la cuesta que han dejado atrás…

Las restantes subseries que se desarrollarán este fin de semana estarán a cargo de los siguientes conjuntos: Piratas vs. Cazadores; Leñadores vs. Gallos; Avispas vs. Alazanes; Elefantes vs. Huracanes; Toros vs. Tigres; Leones vs. Vegueros; Indios vs. Cachorros.

Posiciones 61 SNB

Team JG JP AVE DIF 1.CAV 35 21 .625 – 2.SSP 34 22 .608 1 3.LTU 31 23 .575 3 4.GRA 32 24 .572 3 5.MAY 30 23 .567 3.5 6.IND 31 24 .564 3.5 7.SCU 29 27 .518 6 8.HOL 29 27 .518 6 9.MTZ 28 28 .500 7 10.PRI 27 29 .483 8 11.IJV 27 29 .483 8 12.VCL 25 27 .481 8 13.CMG 24 32 .429 11 14.ART 21 31 .404 12 15.GTM 21 35 .375 14 16.CFG 17 39 .304 18

