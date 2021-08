Yo hablé con Fidel y Fidel, habló conmigo

Decir “yo conocí a Fidel y conversé con él” puede parecer algo legendario o incierto pero tuve el privilegio.

La primera vez que lo vi muy de cerca fue en la primera mitad de los años 70. Acostumbraba Fidel a pasar por la Universidad de la Habana para conversar con los jóvenes, explicarles la situación mundial y cubana y recordar –pienso yo– su época estudiantil en el recinto universitario.

Ese día llegué a clases y en uno de los recesos vi un tumulto en la plaza Cadenas, varios vehículos y una joven sentada en el capó que conversaba con un uniformado de verde olivo. Era Fidel. Me acerqué y a pesar del gran grupo pude llegar hasta dos o tres pasos de él.

Desde luego que en ese momento no pensé en el final del receso y el regreso a clases ni nada por el estilo. Estaba Fidel en la universidad y todo se paralizó. Ese día se tomaron muchas fotos, pero no era la época de los celulares como hoy y nunca supe cómo obtener algunas.

Muchas otras veces lo vi allí como la tarde-noche que nos dirigimos a la universidad para ver actuar al grupo chileno del momento en Cuba: Quilapayún.

La función, programada para las 7.00 de la noche comenzó como a las 11 porque Fidel llegó y se puso a conversar con el grupo antes del espectáculo.

Pero mi vida universitaria me guardaba más emociones junto a Fidel. Hoy a veces creo que es incierto lo vivido.

En 1973 se conmemoraba el aniversario 120 del natalicio de José Martí y nacionalmente se convocó a retomar la idea de la marcha de las antorchas saliendo de la escalinata universitaria. Soy asmática y tengo por norma alejarme de los olores o sustancias que me producen alergia y un ataque imprevisto. Por eso fui a la marcha pero me quedé en lo alto de la escalinata, cerca del Alma Máter, para evitar las antorchas encendidas con petróleo o luz brillante y su tóxico humo.

Éramos dos: una amiga que no recuerdo su nombre ahora y yo. Sin embargo, el «problema mayor» estaba por suceder. Mientras divisábamos a la gran cantidad de estudiantes que se congregaba, vimos a los máximos dirigentes históricos que se acercaban desde abajo a la cima de la colina con el consiguiente alboroto de la muchachada.

En una de esas vimos a Raúl, Dorticós y otros tantos. Atentas a la llegada de Fidel tuvimos la sorpresa mayor cuando a nuestras espaldas oímos pasos firmes y apresurados con una voz fuerte que decía: Buenas noches…

Sorpresa mayúscula para mí al voltearme. Fidel, en persona estaba ahora frente a mí y mi compañera de beca.

Pueden imaginarse el frío que recorrió mi espalda en ese minuto. Y los nervios que a duras penas controlé. No me lo podía creer. Se estaba dirigiendo a mí. Me preguntaba si era estudiante de la universidad y en qué carrera. Me controlé y le dije que cuarto año de periodismo y que era de Matanzas. Me respondió que esa profesión era muy bonita y que a él le gustaba.

Acto seguido se metió con mi estatura, (mido 1.80 y tengo complexión fuerte) y preguntó si practicaba algún deporte con ese tamaño. Le respondí que baloncesto y estaba en el equipo universitario con muy buenos resultados en mi pequeña carrera deportiva.

Me escuchó y agregó que a él también le gustaba ese deporte y que siempre lo había practicado con buenos resultados. Hizo las mismas preguntas a mi amiga pero ella practicaba el tenis y le dijo que era poco usual en las mujeres pero que se esforzara para salir adelante en ello. Acto seguido estrechó nuestras manos y dijo que esperaban por nosotros (claro que se refería a él) para iniciar la marcha.

Fueron apenas cinco o seis minutos de conversación pero para mí, citadina matancera becada en la capital del país, darle la mano a Fidel fue una hazaña que rebasa dentro de mí hasta hoy.

Inesperadamente, los escoltas nos conminaron a seguirles y como en un sueño de noche de verano, me vi envuelta en el medio de la cabecera de la marcha, en la misma fila de Fidel, Ángela Davis, el presidente de la FEU y otros más y aparecía en la portada de la revista Bohemia de la semana.

Nunca presumí del encuentro pero mis compañeras de beca no lo creyeron hasta que en la Bohemia salía mi imagen. Guardé la revista pero el tiempo es inexorable y las trazas también. De ella, 45 años después no queda nada.

Para mi satisfacción he visto y conversado con y cerca de Fidel muchísimas veces por mi condición de periodista. Estuve en actos con él , como los 26 de julio efectuados en la provincia, en los congresos de la UPEC, la FMC, y en los ciclones que destruyeron a Matanzas.

Y no olvido uno de ellos. Mi colega Nelson Barrera había salido a reportar incidencias en un municipio cercano y mi camarógrafo Guillermo Miró y yo quedamos en la ciudad para tomar imágenes. De pronto nos avisan que Fidel estaba inesperadamente en el Ayuntamiento y que requerían nuestra presencia. Localicé a Nelson que andaba con la cámara de video recién estrenada y les dije que regresaran urgentemente porque Fidel estaba en la ciudad.

Con Miró corrimos al gobierno y cuando subimos las escaleras venía Fidel despacio por el pasillo con su impresionante figura. Nos miró, saludó y al vernos con la vieja cámara de películas dijo: «ah llegó la prensa» y continuamos con él el recorrido hasta que Nelson llegó.

Tengo muchas anécdotas y ninguna foto. Nunca me ha interesado ese tipo de cosas. Honestamente no me preocupó tener fotos con Fidel sino los recuerdos que atesoro. Este 13 de agosto cumple 95 años. Confieso que se le extraña por su sabiduría y ser de los adelantados como decimos los cubanos. Él era capaz de ver las cosas venir.

Soy fidelista hasta la muerte porque fue un ser humano en toda la extensión de la palabra. Le doy gracias a la vida por su existencia y porque formé parte de la generación que lo conoció en vida.