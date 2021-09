The Rolling Stones de vuelta en los escenarios con gira por EEUU

La legendaria banda británica The Rolling Stonescomenzó la gira por Estados Unidos titulada No Filter, en la que el baterista Steve Jordan ocupa el lugar del recientemente fallecido Charlie Watts.

Jordan no es ajeno al universo Stones y ha trabajo en varios proyectos con el guitarrista y fundador de la alineación Keith Richards.

El primer concierto del tour tendrá por escenario el estadio The Dome at America’s Center de Saint Louis, Misuri yrecorrerá otras 12 ciudades hasta el espectáculo en Austin, Texas, donde sus «Majestades satánicas» concluirán el periplo el 20 de noviembre.

No Filter estaba prevista para realizarse entre mayo y julio del pasado año, pero fue aplazada debido a la pandemia de la COVID-19.

El grupo integrado por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, aprovechará cada concierto para rendir homenaje a Watts, quien falleció el pasado 24 de agosto a los 80 años de edad.

Desde el deceso del reconocido baterista, sus compañeros de banda no han dejado pasar oportunidad para recordarlo, a cuya memoria dedicaron recientemente el video clip del tema Living in the Heart of Love, y un concierto efectuado el 21 de septiembre en la localidad de Foxboro, Massachusetts.

La presentación, considerada un calentamiento previo a No Filter fue la primera comparecencia pública de la alineación británica con Jordan a cargo de la batería.

«Es una noche conmovedora para nosotros porque es nuestra primera gira en 59 años sin nuestro encantador Charlie Watts. Todos extrañamos mucho a Charlie, como banda, como amigo, dentro y fuera del escenario», dijo Jagger de acuerdo con medios locales.

No Filter será además plataforma para la promoción del nuevo disco de la agrupación, que titulado Tattoo You es una reedición del álbum homónimo de 1981 con el valor agregado de incluir temas inéditos y las canciones interpretadas por la banda en el concierto ofrecido en el estadio de Wembley en Londres al año siguiente.

Tattoo You saldrá al mercado el 22 de octubre para celebrar los 40 años de la puesta en órbita del disco original.

