Inaugura joven artista Stephany OConor Cruz la exposición titulada «Mulier»

La joven artista independiente Stephany OConor Cruz acude por primera vez a una Bienal Internacional de La Habana, en la subsede matancera, un añorado sueño hecho realidad.

«Creo que es un paso grande en mi carrera. Es una meta cumplida. Desde niña yo decía: tengo que estar en la Bienal… y lo logré.»

Con sus 22 años expone en la Galería Génesis de la Plaza de la Vigía en la ciudad de Matanzas como parte del amplio programa de la Bienal Internacional de La Habana en el proyecto Ríos Intermitentes II, auspiciado por María Magdalena Campo. El título de la muestra es «Mulier». En latín, Mulier significa mujer.

«Son ocho cuadros. Es una serie muy variada. No tiene una misma edición. Me llevó trabajo porque es un proceso interno de descubrirme a mí y descubrir el cuerpo de las demás mujeres.»

Para Stephany OConor Cruz, todos tenemos algo de Mulier. Su mayor anhelo según confesó era participar de una bienal y espera al cumplir este sueño en las arte.

«Todos tenemos conexión con objetos. No me ha costado tanto trabajo porque la idea se me ocurrió a las tres de la mañana. Me puse a escribir todo y empecé a estudiarlo. En una semana obtuve las imágenes.»

OConor Cruz bailaba en grupos profesiones, enfermó y dejó de bailar. Desde entonces encontró en la fotografía, no solo otra arte, sino la danza preferida de su vida.

Con esta suman seis las exposiciones de la joven artista matancera. La muestra permanecerá abierta hasta mediados del mes de mayo.

