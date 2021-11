Reaparece Teresa Prieto, personaje humoristico de Carmita Ruiz

Muchos se preguntan dónde estaba Teresa Prieto, ese personaje humorístico que la actriz y bailarina Carmita Ruiz paseó por los escenarios teatrales y de la televisión cubana e internacional en las últimas décadas de la segunda mitad del pasado siglo.

Con su carácter jovial e irresistible explica que estuvo un buen tiempo en el exterior e hizo algunos filmes en coproducción con varios países de américa y Europa.

Periodista: ¿Por qué no se ha visto desde hace tiempo en Cuba y no sólo por los efectos de la pandemia?

Carmita Ruiz: He realizado muchas actividades y contratos en el exterior, pero vivo en Cuba, y cuando se inició la pandemia estaba terminando una película dominicana-italiano-cubana que se detuvo por esa causa y que en breve reanudará sus filmaciones.

Hice también otra película canadiense-cubana que se exhibe ya en el exterior, titulada El traductor, que también estuvo en el Festival de Cine.

Acabo de terminar además una telenovela que ya está en edición y se supone que saldrá detrás de la actual en pantalla; se llama Tú y está bajo la dirección de Lester Hamlet, quien es cineasta y comienza a incursionar en este género televisivo. La serie telenovela 60 capítulos y aunque mi personaje no sale todos los días –porque soy artista invitada—me encantó desarrollarlo.

Periodista: ¿Desde cuándo no venía a un escenario matancero, específicamente al Teatro Sauto?

Carmita Ruiz: Creo que no me presentaba en el Teatro Sauto desde antes del fallecimiento de su antigua directora, Cecilia Sodis. Me es muy grato regresar y constatar que el público sigue siendo muy culto y no me ha olvidado.

Estuve en espectáculos con bailarines y ahora, si la salud me lo permite, volveré a mis clases de ballet clásico, de baile, al gimnasio que estuvo cerrado durante tanto tiempo por la pandemia, y recuperaré mi forma para continuar en todo lo que me programen.

Periodista: ¿Qué se propone Carmita Ruiz para el futuro inmediato?

Carmita Ruiz: Poder seguir creando y ver a mi hija feliz. Me queda poner mucho ahínco, aprender mucho, porque todos los días se adquiere una experiencia y debemos estar preparados.

Periodista: ¿Eres feliz?

Carmita Ruiz: Sí, si soy feliz porque estamos aquí. Eso es lo más importante: este público de aquí del Sauto eran pocos por las restricciones pandémicas, pero eran muy buenos y quiero agradecer al equipo del teatro por su profesionalidad. Todos se preocuparon y ocuparon de que el espectáculo tuviera calidad y nos atendieron superbién.

Carmita Ruiz comenzó su carrera artística como bailarina y luego pasó al humorismo con el personaje de Teresa Prieto en teatros y la televisión. Integró el Conjunto Nacional de Espectáculos, que dirigía el también humorista Alejandro García (Virulo), y fue nominada al Premio Nacional del Humor en el año 2016.

Entre algunos de los personajes por ella interpretados con gran éxito estaban la parodia de la esclava Isaura y Teresa Prieto, aquella que “se riega como una manguera” o “encarna una trasmisión espiritual”.