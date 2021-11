Reabre Teatro Sauto de Matanzas el próximo 6 de noviembre

El Teatro Sauto, Monumento Nacional, reabre sus puertas a partir de este 6 de noviembre, luego de meses cerrado al público debido a la situación epidemiológica impuesta por la COVID-19 en Matanzas.

Con disponibilidad de solo el 50% de su capacidad para mantener el distanciamiento físico entre los espectadores, este fin de semana el coliseo teatral yumurino ofrecerá una programación variada.

Una de las propuestas, titulada Reencuentro, consistirá en un concierto del cantante matancero Alfonso Llorens, acompañado por la exponente de la canción romántica, el feeling y el bolero, La Musicalísima Beatriz Márquez. Con cita a las 8:30 pm del sábado, ambos intérpretes regalarán su talento al pueblo matancero, ávido de disfrutar del retorno a la normalidad post-pandemia.

Para el domingo 7 de noviembre el grupo Afrocuba presenta a las 4:00 pm el espectáculo Descendencia, para rendir homenaje a dos de los fundadores de dicha compañía: Sara Govel Villamil (Mima) y su esposo Francisco Zamora Chirino (Minini), quienes llevaron la rumba a la máxima expresión artística desde Matanzas.

Para la entrada al teatro se establecen normas como el uso obligatorio de nasobuco, no acudir con sintomatología gripal, desinfección de manos y calzado, no mover las sillas de su posición para mantener la distancia entre ellas, evitar el contacto con las superficies comunes, además de mantener las normas de comportamiento habituales: vestimenta adecuada, no fumar ni ingerir alimentos, silenciar celulares y no tomar fotos con flash, hacer silencio y no abandonar los asientos durante la función.