Nuevamente Polvo llega al público matancero con Gilberto Subiaurt

Teatro Icarón festejó su cumpleaños con la reposición de Flores de papel y ahora trae a colación Polvo, un excelente texto creado por el dramaturgo, actor, profesor, guionista y director escénico Gilberto Subiaurt.

Comentar esta obra es el objetivo de este trabajo periodístico por la posibilidad que tuve de ver su estreno hace tres lustros y comparar lo hecho en ambas puestas por Subiaurt quien además de escribirla concibió el escenario con sólo una escalera, música adecuada y un perfecto trabajo de iluminación que ayudan al espectador a entender lo importante que es la psiquis del ser humano a través de sus recuerdos.Antes y ahora el dominio escénico y la perfección de su actuación dicen mucho de la calidad de este actor que ya no sólo ha transitado por las tablas matanceras, cubanas y extranjeras sino que incursionó con éxito en la radio, la televisión y el cine sin olvidar los premios alcanzados por su labor como dramaturgo.

A ello se une también su labor docente –que no olvida– pues es graduado de Licenciatura en Educación Superior, Lengua Inglesa, en el Instituto Pedagógico Juan Marinello, de Matanzas, lo que utiliza muy bien a la hora de preparar a las jóvenes generaciones que se acercan a su taller de actuación teatral.

Pero volvamos a la reposición de Polvo 15 años después de su estreno. Al comparar ésta con aquella, veo a un actor que ya no tiene que maquillar su pelo para aparentar canas y un hacer escénico tal cual en sus inicios pero más acorde a los movimientos que exige el personaje por la edad que transmite.

La madurez de su tiempo no impide que siga transmitiendo en la escena lo mejor de su arte, algo que le caracteriza en toda su trayectoria escénica o quizás deba decir de vida artística con las aristas en las que incursiona.

Polvo, Condenados, Edith, Mentiras o su trilogía Aguas, Tierras y Aires, concebida –después de una visita a Miami– más recientemente son la muestra de que este actor desde sus inicios en su natal Unión de Reyes, ha dedicado su vida a las artes escénicas contra viento y mareas como se suele decir en buen cubano y lo ha hecho muy bien.

En una reciente entrevista concedida a Adonis Milián, y refiriéndose a su proyecto y quehacer teatral dijo:

“Sueño el Teatro Sobre La Peña. Es decir: mi casa. Toda la buena vibra, lo positivo y el placer de jugar… Jugar eternamente, sin importar cuán adultos somos. Y un teatro que siempre obedezca a este hombre-actor que soy. El gesto, el cuerpo, la voz, como lenguajes paralelos. Te repito: persigo la veracidad, la organicidad; no persigo lo “natural”. Para eso me asomo a la ventana y miro a mis vecinos, en los que no hay un presupuesto ideológico ni reformador”.

Creo que Gilbert, como me gusta llamarle, ha logrado hacer y decir su visión artística del mundo en que vivimos con total libertad de compromisos consigo mismo lo que hace su labor más meritoria y real aunque no lo crea en su totalidad.

Bien por mantener en alto la varilla que mide todo lo que hace, y mejor por permitir al público elevar su espíritu en una obra que intenta adentrar al hombre en lo más importantes de sus vidas: la memoria, la psiquis, el amor y el entendimiento humano.