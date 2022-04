Nathaly Hernández: pasión por la literatura

En la escritora Nathaly Hernández Chávez se enlazan dos profesiones que curan el alma: literatura y periodismo. Su pasión por el arte de las letras nació en su niñez, a partir del hábito de la lectura.

“Desde que tengo uso de razón siempre he estado rodeada de libros. De pequeña escribí algunos textos sueltos. Poco después de comenzar a estudiar la carrera de Periodismo, me vinculo al taller Cintio Vitier, impulsado por la escritora Yanira Marimón. Allí adquirí la teoría para la redacción de poesía y narrativa. Contribuyó muchísimo con mi formación”.

Su narrativa aborda temáticas relacionadas con las preocupaciones del ser humano y el futuro de la humanidad y la tecnología, fundamentalmente. La poesía, con un lenguaje claro y cercano, también sobresale en sus obras dirigidas al público adulto.

“Mediante la poesía me gusta hablar sobre sensibilidades, inquietudes y lo que logro absorber de mi entorno. Por otra parte la narrativa; desarrollo la ficción a partir de historias a mi alrededor, de Matanzas y su gente”.

Promotora de Ediciones Aldabón y profesora de la Universidad de Matanzas, Nathaly encuentra en estas responsabilidades un cauce para la promoción de la lectura, el intercambio de conocimientos y la constante búsqueda de sapiencias.

“Doy a conocer la obra que se lleva a cabo desde la editorial Aldabón, la primera plataforma para muchos autores jóvenes de Matanzas. Por su parte, la universidad es una experiencia maravillosa pues puedo compartir con mis estudiantes todo lo que he aprendido”.

Esta joven matancera ha recibido premios provinciales como el Eliecer Lazo, entregado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS), y otros nacionales como el David, otorgado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

“Me he vinculado a eventos de la AHS como la jornada del premio Aldabón, la feria del libro – una experiencia que me ha hecho crecer muchísimo-. En estos tiempos de pandemia he participado en eventos online como las Romerías de Mayo virtual y talleres como el de ciencia ficción y fantasía Oscar Hurtado”.