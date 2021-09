Murió el actor francés Jean-Paul Belmondo

El famoso actor francés Jean-Paul Belmondo murió a los 88 años de edad. Jean-Paul se considera ícono del movimiento cinematográfico conocido como la Nueva Ola francesa (Nouvelle vague) de los años 60 del siglo pasado.

«Estaba muy cansado desde hacía tiempo. Se ha apagado tranquilamente», precisó su abogado, Michel Godest.

Más de 80 películas suma el palmarés de Belmondo, quien destacó en filmes como como El Confidente, Cartouche, Pierrot El Loco y Arde París. Belmondo sobresalió en el papel del Michel Poiccard en la película Sin aliento (también conocida como Al filo de la escapada) de 1960.

Durante su carrera recibió dos nominaciones a los premios BAFTA a mejor actor por la película Léon Morin, sacerdote, de 1961, y Pierrot el loco, de 1965. En 2016 mereció el premio León Dorado. Su carrera finalizó en 2001, cuando compartió con otras estrellas del cine francés como Brigette Bardot y Alain Delon.

Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. pic.twitter.com/4CVI9uwKLA

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 6, 2021