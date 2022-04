Emprender, la alternativa de Michel Milián para crear

La carrera profesional de Giorge Michel Milián Maura transitaba entre acuarelas, lienzos y la búsqueda de paredes ideales para erigir murales. Sin embargo cuando la COVID-19 sustituyó la necesidad de crear por la de sobrevivir económicamente el artista matancero encontró en el emprendimiento una alternativa viable para enfrentar los desafíos que impuso la pandemia.

En momentos en que Michel vivía una compleja situación personal, su amigo Mauricio le abrió las puertas de su hogar en la Calle Milanés para instaurar allí una tienda de artesanías, así nació la Transeúnte Feliz. Allí nuestro entrevistado ofrece su creatividad y brinda lugar a otros artistas.

Diversidad de diseños, colores y materiales son visibles en el pequeño emprendimiento, donde parece imposible encontrar una pieza igual a otra.

«Trabajo con todo lo que me encuentro. Una vez cada diez o quince días me voy para la bahía y recojo tarecos. No puedo producir a niveles industriales porque me es imposible con un comercio pequeño. Pero me gusta recoger maderas, botellas o plásticos».

«A veces produzco diez cosas al mismo tiempo dentro de una mecánica donde el material es el que me dice. Veo una piedra y me dejo guiar por lo que ella me transmite y empiezo a jugar y a trabajar . Creo que en el arte es muy importante, eso, jugar y divertirse. Si tú como individuo no amas, disfrutas y gozas a plenitud lo que tú haces, estás en embarcado».