Llega a Matanzas el filme Nora con mensaje de amor y gratitud

«Nora» se trabajó con amor y esfuerzo y espero lo reciban así, expresó el destacado actor y director cubano Roly Peña minutos antes del estreno en el Teatro Sauto, en esta ciudad, del largometraje de su autoría que relata la historia de una agente secreta cubana.

En una abarrotada instalación, Peña también tuvo palabras de agradecimiento para las autoridades políticas y de gobierno en la provincia de Matanzas, además de «muchas otras personas» que apoyaron durante la filmación en municipios como Cárdenas, Ciénaga de Zapata y la cabecera territorial.

La intención en un inicio era realizar la premier en Matanzas por el protagonismo que tuvo para con el trabajo de todo el equipo, finalmente fue en La Habana, pero no perdimos la esperanza de hacerlo y estamos aquí hoy, aseveró el líder de reconocidos proyectos televisivos en la nación caribeña como las series juveniles Enigma de un Verano (2001) y Coco Verde (2003), entre otras.

Junto a Peña estuvo una representación del equipo de trabajo de Nora, encabezado por Ingrid Lobaina, quien encarnó el papel protagónico, y otros populares actores de la talla de Carlos Luis González y Reytel Oro, en una producción que tuvo a cargo del guion al prestigioso Amílcar Salatti.

Asistieron, además, a la primera presentación de la película fuera de la capital, Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Matanzas, y Marieta Poey Zamora, gobernadora del occidental territorio, así como también dirigentes de Cultura, oficiales del Ministerio del Interior (MININT) y pueblo en general.

Nora, basada en un hecho real, narra la historia de una agente secreta cubana quien, bajo una identidad falsa, había logrado penetrar los círculos más internos de organizaciones violentas responsables de planificar y ejecutar actos de terror contra Cuba durante décadas.

La trama se desencadena cuando, tras el descubrimiento de la red de infiltrados “Avispa”, la protagonista debe regresar a la Isla antes de que su cobertura sea descubierta y su vida corra peligro.

Más que un simple thriller de espionaje, el filme se erige como un testimonio cinematográfico que busca sacar a la luz la cruda realidad de estas organizaciones y revelar la otra cara de una guerra no declarada, donde el valor y el ingenio de hombres y mujeres anónimos se convierten en el principal baluarte de la nación.

Jonh Vila Acosta/ACN

