José White: hoy, su aniversario

Un comerciante francés asentado en la ciudad de Matanzas, Charles White, conoció a una esclava negra en los cafetales de su primo, y se enamoró tan de veras que la compró, a la usanza de la época, y con ella permaneció toda su vida.

Aunque semejante al tema de una novela, la historia es absolutamente cierta. La esclava se llamaba María Escolástica Laffita, y del amor de la pareja nacieron dos niñas y luego José Silvestre White Laffita, el 31 de diciembre de 1835, según consta en el Libro XVI de bautismo de pardos y morenos, conservado en la Catedral de Matanzas.

A los cuatro años de edad, entre los juguetes prefería el violín. Luego, ya con ocho, estudiaba música con los profesores Pedro Haserf y José Miguel Román, violinista y director de orquesta, quien fue ajusticiado durante la presunta Conspiración de la Escalera.

El niño compuso su primera obra, una misa para orquesta, a los 15 años, y en un ascenso increíble de acumulación de conocimientos antes de los 19 tocaba dieciséis instrumentos musicales, entre ellos, el violín, la viola, el violoncelo, el contrabajo, el piano, la guitarra, la flauta y la trompa.

El 21 de marzo de 1855 ofreció su primer concierto, aquí, en nuestra ciudad. Le acompañaba el aplaudido pianista norteamericano Luis M. Gottschalk.

Un año más tarde ganó el primer premio de violín en el Conservatorio de París, contra 39 ejecutantes, lo que lo consagró para siempre y le permitió conocer las mayores celebridades musicales de su época, entre ellos el italiano Gioachino Rossini, autor de 39 óperas, algunas tan afamadas como El barbero de Sevilla y Guillermo Tell, y Charles François Gounod, considerado hacia 1900 el músico francés más importante del siglo XIX, autor de la ópera Romeo y Julieta.

La Gazzete Musicale del 3 de agosto de 1856 afirma que ya el jurado se encontraba somnoliento después de haber escuchado la misma obra repetidamente, y dice acerca de White:

“El señor White se presentó como viejísimo ejecutante […]. Aborda a su vez el repetido concierto, que desde ese instante se convierte en una obra nueva; el Jurado lo escucha con tanto placer como admiración, como si lo oyera por primera vez y apenas White concluyó de ejecutar aquel morceau, es proclamado vencedor por unanimidad de votos del Jurado. Mr. White tiene poco más de diecinueve años, y desde hace apenas uno ingresó en el Conservatorio siguiendo la clase de Alard, pero, ¿dónde tomó sus primeras lecciones? ¿Cómo este hijo de la virgen de América se ha hecho el émulo de los más grandes violinistas conocidos en Europa? He aquí lo que ignoramos y lo que desearíamos saber por honor de la Escuela americana, de la que es una soberbia muestra el eminente White.”

White fue aclamado por el público y la critica en París, Madrid, Nueva York y otras grandes ciudades del mundo. Tocó su maravilloso violín Stradivarius ante el emperador Napoleón III en el Palacio de las Tullerías, y en el Palacio Real de Madrid ante la reina Isabel II. Esta monarca le concedió la Gran Cruz de Carlos III y le regaló una botonadura de brillantes.

Entre otros reconocimientos memorables fue nombrado Director del Conservatorio Imperial de Río Janeiro, en Brasil, y maestro de los hijos del emperador don Pedro II de Braganza.

El maestro nunca olvidó su raíz. Regresó a Cuba en 1850 y en Matanzas ofreció una serie de conciertos acompañado por el pianista Adolfo Díaz. Aquí escribió Fantasía cubana, el Estudio Núm. 6, op.13 para violín, el Bolero de concierto y La bella cubana, pieza de una noble belleza y que exalta el sentimiento del amor.

El 4 de octubre de 1860 ofreció su último concierto en Matanzas. Regresó a París, y allí el crítico Víctor Cochinat escribió en 1872:

“En ese intérprete de violín, no sólo hay un compositor sino también un pensador, y es un placer comprobar la justicia que le hace el público a este autor tan completo como variado, cuya figura esbelta y ligera, sus cabellos encrespados, sus ojos negros, su rostro dorado por el sol de las Antillas nos recuerdan a uno de aquellos portadores de la lira, Orfeo contemporáneo […]. Con la diferencia de que aquellos músicos mitológicos, sin exceptuar a Orfeo, el maestro, eran incapaces de sacar de sus instrumentos efectos semejantes a los que los cofrades de White y White mismo logran con sus violines, cellos, flautas y clarinetes y oboes, para alegría nuestra y mayor gloria de nuestra querida Francia.”

White realiza su último viaje a Cuba en 1874. En 1875 ofrece conciertos en el Teatro Esteban, hoy Teatro Sauto; en Guanabacoa y en Santiago de Cuba. De regreso a La Habana se presenta en el Teatro Tacón repetidas veces, y allí ejecuta su última presentación en Cuba.

En ese propio año el gobierno español lo expatrió en unión del insigne pianista Ignacio Cervantes por sus ideas independentistas. Una de sus últimas obras fue precisamente Marcha Cubana, escrita en 1909.

Entre quienes elogiaron su talento se encuentra también José Martí, quien llegó a decir: “White no toca, —subyuga.” Y lo define: “…este gigante artista, para quien no tiene el arte dificultad invencible, ni germen de maravillas escondidas que él no sorprenda y desarrolle.”

Falleció a los ochenta y dos años en París, en marzo de 1918.

Hoy, 31 de diciembre de 2021, hubiera cumplido 186 años, y como regalo recordamos que su elegancia y sentido interpretativo serán para siempre motivo de orgullo para los matanceros y para los cubanos en general.