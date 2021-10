Estrena Egrem otro sencillo del fonograma Los Herederos. Homenaje a Chucho Valdés

Esta semana, la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM) los invita a continuar con los estrenos semanales del extraordinario álbum Los Herederos. Homenaje a Chucho Valdés, que poco a poco, como para que pueda ser disfrutado en total plenitud, nos presenta las interpretaciones de maravillosos músicos como lo es, sin dudas, Orlando “Maraca” Valle.

De su flauta y exquisita virtud, nos convida a deleitarnos con Selva, segundo sencillo de este fonograma escrito por este destacado flautista, compositor, director y productor musical. Se caracteriza por su fuerza rítmica y por reflejar la huella de una zona súper importante del trabajo de Irakere: la fusión de las culturas de origen afro, que se desarrollaron en nuestro país, y por supuesto, el jazz.

Lo acompañan en esta travesía un grupo todos estrellas: al piano Harold López-Nussa, en las baterías Juan Carlos Rojas El peje, en el bajo y guitarra eléctrica Lázaro Rivero “El Fino” y Emilio Hernández Martini, respectivamente. Yasek Manzano y Roberto García López, en la trompeta. En el saxo, los grandes César López y Alfred Thompson. Yaroldi Abreu reina en las tumbadoras, campanas y tambores abakúa; finalmente, en el timbal, Adel González.

Al decir del propio Maraca refiriéndose a este sencillo, “está inspirado exactamente en un tema que hizo Chucho para un evento que iríamos, un festival de jazz en Lima, Perú, donde también asistiría Dave Valentín, un fallecido gran flautista puertorriqueño- americano, del Bronx en Nueva York. Él le puso al tema My Funny Valentin. (…) Allí conocí al gran flautista, se tocó el tema, y después me invitó a su concierto. Nos vimos muchas veces después, gracias a ese memorable encuentro… Cuando sale el disco de Irakere Live at Ronnie Scott’s en el 93, allí está el tema, porque Chucho lo dejó en las presentaciones que tuvimos en ese club de jazz, y estuvimos tocándolo todo un mes allí. Es tremendo tema, me gusta mucho, y lo puso para el disco Flute notes, porque estaba dedicado a la flauta y a mí en particular.”

Los Herederos… es un inmenso y sentido homenaje al gran legado de Chucho Valdés, al cumpleaños 80 del Maestro, y a los 50 años de la fundación del grupo Irakere, que se conmemorará en el 2023. Desde el respeto y el cariño de músicos que, en su momento formaron parte de la banda que fue Irakere, y de muchos otros que por su talento perfectamente podían haber pertenecido a ella, se unen en esta súper producción bajo el sello EGREM.

Con información de la EGREM