Obtiene Náthaly Hernández Premio Sed de Belleza 2026

Para conquistar el cielo, canciones de una bruja, primer poemario para niños de la escritora, periodista y editora Náthaly Hernández Chávez, alcanzó el Premio Sed de Belleza 2026, según se dio a conocer en la clausura del onceno Encuentro Hispanoamericano de Escritores, en Santa Clara.

“Para conquistar el cielo, canciones de una bruja es un libro que parte de del folclor cubano y lo mezclo un poco con el europeo. Aprovecho la figura mítica de la bruja, que es más bien una bruja niña, y la relación de esta figura con criaturas del folclor cubano como pueden ser los güijes, la Madre de Agua, la ciguapa, siempre buscando un poco que cambiar las formas usuales de representar este tipo de figuras que muchas veces es a través del miedo.

“Se convierte entonces en un juego divertido que explora la belleza, la inocencia, el sentido de cuidar la naturaleza. Ese es el sentir del libro y es una alegría saber que más temprano que tarde voy a poder compartirlo con los lectores y especialmente con los más pequeños de la familia”.

Luego de dedicarse a la poesía y la narrativa para adultos, con no pocos premios a nivel nacional, Náthaly apuesta por escribir para los más pequeños desde la intimidad de los versos.

El jurado, integrado por Lidia Meriño, Lisy García y Alberto Rodríguez Copa, resaltó la propuesta de la matancera por el tratamiento del personaje principal y su manera divertida de presentarlo a los pequeños, comentó Miguel Ángel Tamayo Alba, director del Centro provincial del Libro y la Editorial Sed de Belleza.

“Agradezco mucho al jurado que lo acaba de hacer posible, que le ha dado un voto al libro y lo ha hecho acreedor del Premio Sed de Belleza 2026. A todos los que lo hicieron posible, ¡gracias por la felicidad de este regreso!”, expresó Hernández Chávez en su cuenta en Facebook.

“Me llenó de mucha alegría y gratitud enterarme de la noticia de este premio. Realmente fue una sorpresa. Llevaba trabajando este libro desde el año pasado. Me siento feliz de repetir en el premio con una editorial como Sed de Belleza”.

Ya en el año 2024 la joven autora fue merecedora del Premio Sed de Belleza con su libro de cuentos El ladrón de ciruelas amarillas.

“Precisamente este año salió el libro que fue premio en 2024, un libro de para adultos y dentro de uno o dos años entonces debe estar saliendo por la misma editorial este poemario infantil.

“Es un viaje muy feliz porque me gusta mucho como trabaja la editorial. Santa Clara es una gran plaza cultural y realmente sé que mi libro va a estar en buenas manos. Tienen no solo excelentes editores, sino también diseñadores muy buenos. Espero con ansias ver el libro con ilustraciones. Ya me lo puedo imaginar y sé que va a ser hermoso”.

Náthaly Hernández Chávez ha ganado varios premios literarios como el David 2021 de Ciencia Ficción, con su libro Las azules colinas de Europa; el Celestino de Cuento 2023, con La figura en el puente; el Eliécer Lazo 2023 en Poesía, con Bazar de Babilonia; el de Cuento Alta Literatura 2023; el Calendario, por La biblioteca de Alexa, en 2024 y el Aldabón, entre otros. (ALH)