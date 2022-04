Entregan Distinción Viajera Peninsular a defensores del Punto Cubano

Lázaro Palenzuela, director de la Casa de la Décima de Mayabeque, así como también los repentistas Orismay Hernández y Ricardo González, recibieron hoy la Distinción Viajera Peninsular, que otorga la Casa Naborí a destacados defensores del Punto Cubano.

Dora Pérez, directora de la institución, ubicada en esta localidad, refirió que desde 1992 se instituyó la Distinción, entonces por vez primera se le otorgó a Jesús Orta Ruiz, y en este año del centenario del natalicio del llamado Indio Naborí llegan a 100 los reconocimientos de ese tipo entregados.

Pérez, durante el Encuentro de Jóvenes Improvisadores Francisco (Chanchito) Pereira, resaltó el hacer de Palenzuela como promotor de la espinela, fundador de los talleres de repentismo infantil en el país, con una labor sostenida para acercar el Punto Cubano a las más nuevas generaciones.

También destacó que Orismay Hernández y Ricardo González, este último popularmente conocido como Kiko el cochero, celebran 15 años como repentistas profesionales y destacan por visibilizar la décima en el panorama cultural de la ciudad de Matanzas.

Noel Sánchez (hijo), José Antonio Morales, Islay Madruga, Héctor Luis Alonso, Yandry Hernández, Mayra de la Caridad Cruz, Brayan Alejandro Iglesias y Yerandy Silvio Castiñeira, se incluyeron entre los jóvenes cultores de la décima, que demostraron sus habilidades mediante controversias, y el grupo Son y Punto, integrado por adolescentes, amenizó la jornada.

Frank Pereira, hijo de Chanchito, manifestó su satisfacción por la posibilidad del reencuentro entre los repentistas jóvenes de Mayabeque y Matanzas, y confesó que acudió con su pequeña hija para acercarla ya a la tradición que él heredó de su padre.

A Francisco Pereira se le recuerda por su verso estremecedor, entre sus décimas más populares se incluye la que reza: Yo no me voy, no me quejo/ de vivir en este horario/ porque guardo en un osario/ las cenizas de mi viejo./ Yo por riqueza no dejo/ a mi madre morir sola/ y no cambio una champola/ de guanábana bien hecha/ por la cinturita estrecha/ de un frasco de Coca-Cola. (LJR)

Yenli Lemus/Tomado de la Agencia Cubana de Noticias