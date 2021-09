En estreno, Los Van Van y Gilberto Santa Rosa

Quién no ha dicho una mentira es un tema del último álbum Mi Songo, que trae a la orquesta Los Van Van junto a Gilberto Santa Rosa.

Quién no ha dicho una mentira (Letra)



Mentiroso ¿quién, yo?, hmm que va!, si aquí todo el mundo ha dicho una mentira…o no?….yeí, yeí yeeeeeaa, ahí na má, vamo allá!

Me tocó sufrir la soledad,

experimentar el abandono

y como fuí yo quien que se equivocó,

eso fue lo que me tocó, bancó

Vamo, ahí na má, mira, mentira tú, mentira yo, mentira, mentira, tira, tira, tira, heyy y ahora vine Gilbertico, vamo

No me diste la posibilidad

de aclararte mis sentimientos,

y ahora sólo Dios y yo

sabemos lo que pasó

Mentí para defender

la imagen de una mujer;

pero hubo algo que no hice bien

y así fue que me compliqué, me equivoqué

Quién no ha dicho una mentira, todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso

Atención y atención escucha el mensaje de mi canción.

Quién no ha dicho una mentira, (yeeaa) todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso

Todo el mundo ha dicho una mentira blanca, para salvarse de un asunto peligroso.

Quién no ha dicho una mentira, todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso

Dime quién no ha dicho una mentira, dime quién no ha sido mentiroso, ni un poquitico tramposo.

Quién no ha dicho una mentira, (no, no, no) todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso

Cuida´o ahí oye, que te crece la nariz como Pinocho.

Je, Je, Je, ahí na má….

Camínalo

Ahora asúmeme, perdóname, sígueme, trépame, mátame.

Mira: y asúmeme, perdóname y llévame para lo hondo que tu verás

Ahora asúmeme, perdóname (que yo doy pie), sígueme, trépame, mátame.

Sé que llevas el timón, por eso pido perdón, aprendí la lección, no vuelvo a fallar otra vez. Ahora asúmeme, perdóname, sígueme, trépame, mátame.

Trépate, mátame y ámame y fusílame y dame torturita de cariño.

Ahora asúmeme (asúmeme), perdóname (perdóname), sígueme, trépame, mátame.

Perdóname, perdóname que cualquiera se equivoca, no te vuelvas loca y vuélveme a querer.

Ahora asúmeme (asúmeme), perdóname (perdóname), sígueme, trépame, mátame. (que eso me gusta)

Ahora asúmeme (asúmeme), perdóname (perdóname), sígueme, trépame, mátame. (que eso me gusta)

(ahí na má) Ahora asúmeme (asúmeme), perdóname (perdóname), sígueme, trépame, mátame. (y ataca Guayacán)

Mulata presta atención, aquí han cambiado las cosas, escucha Al Caballero de la Salsa, Gilbertico Santa Rosa.

Las cosas son como son, y hay que dejarlas bien clara (Ji): yo por una diversión iba hiriendo a quien me amaba, yo te fallé, la regué, me equivoqué y a ti se te puso la cabeza mala.

Y ahora

Uh, Uh

Vengo llorando mis penas.

Uh, Uh

Vengo cargando mi cruz.

Uh, Uh

Levántame la condena.

Uh, Uh

Negra cambia de actitud

Uh, Uh

Sí yo sé que no lo hice bien.

Uh, Uh

Me cortaste el agua y la luz

Uh, Uh

Ya yo me monté en el tren

Uh, Uh

Ahora móntate tú.

Uh, Uh

Je, je, je. Oye Mami: monta que te queda, ahí na má, ¡Jú!. ¡Cultura!,

¡Ay!, ¡Ay!

¡Camínalo!

Mano pa´rriba Puerto Rico

Mano pa´rriba Cuba

Y todos los vanvaneros del mundo, ¡ahí na má!

Oye Gilberto: ¿lo dices tú o lo digo yo?

No, dilo tú Robertón

No, dilo tú. Bueno, los dos, ahora: Es que La Habana está caliente, caliente, caliente.

Je, je, je…ahí na má…vamo