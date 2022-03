Desde la cultura contar historias diferentes

Como parte de la Jornada de la Cultura en el Consejo Popular Torriente del municipio de Jagüey Grande, este 24 de marzo se desarrolló el evento Contando Historias en la Casa de Cultura Hermanos Matheu del poblado.

Humberto Rodríguez Hernández, historiador del territorio jagüeyense compartió anécdotas y testimonios de la zona con estudiantes del preuniversitario del Centro Mixto Alberto Fernández Montes de Oca.

Entre los temas del conversatorio figuraron la fundación del poblado, su desarrollo en la industria azucarera, el accionar de patriotas como Gabriel García Menocal, Henry Reeve, Martín Marrero y los hermanos Horacio y Wilfredo Matheu, así como la participación del territorio en las contiendas independentistas de los siglos XIX y XX y su orgullo por la creación, gracias al Coronel del Ejército Libertador José ‘Pepe’ Roque, del transbordador de caña, acontecimiento trascendental y revolucionario para la tecnología cubana de la época.

Yasna Pérez Rodríguez, Metodóloga del Departamento de Cultura Popular Tradicional de la Casa de Cultura Hermanos Matheu afirmó que Contando Historias forma parte del conjunto de acciones de la institución para contribuir al rescate de la historia local del Consejo Popular.

Asimismo Julio Antonio Matheu González, estudiante de preuniversitario del Centro Mixto Alberto Fernández Montes de Oca expresó su emoción por la realización de un evento como este que pondera la significación histórica del territorio.

“La actividad me pareció muy conmovedora porque toca en lo más profundo del pueblo. Nos ayudó a reconocer que Torriente no es solo un pueblo de tránsito o una pequeña parte en la geografía, sino un territorio con un amplio trasfondo histórico a través de la colonia y neocolonia y con un gran desarrollo en cuestiones como la producción azucarera y la industrialización. Y me gustó mucho porque fue un debate bastante acogedor”.