Presidente cubano habla ante los diputados en clausura de sesiones de Asamblea Nacional

Con la presencia del General de Ejército, Raúl Castro Ruz, inició la clausura del el Octavo Periodo de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su IX Legislatura

Durante la presentación, Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento, expresó que hasta el momento se han llevado a cabo en el país 70 483 rendiciones de cuenta –con la participación de casi siete millones de personas–, un proceso que se concluyó en diez provincias y el municipio especial Isla de la Juventud y las faltantes las tienen programadas entre este miércoles y el jueves.

Asimismo, se aprobó la propuesta de que el 2022 se denomine «Año 64 de la Revolución», en tanto se dio a conocer que, por el Decreto 61 firmado por el Primer Ministro de la República, el próximo lunes 3 de enero recesarán las actividades laborales.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DÍAZ-CANEL

Concluimos esta legislatura en un día de extraordinaria significación para Cuba, 22 de diciembre, Día del Educador y aniversario 60 de la Campaña de Alfabetización, primer paso en el camino de la emancipación cultural, proceso que abrió las puertas del conocimiento para Cuba, ubicando a nuestra pequeña nación a la vanguardia de la educación y la ciencia en algunas materias, destacó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante su discurso de clausura en el Octavo Periodo de Sesiones del Parlamento.

¡Feliz día maestros y maestros de Cuba, trabajadores de la enseñanza en todos los niveles!, resaltó.

«La riqueza e intensidad de los análisis en que hemos participado durante estos días y los informes de rendición de cuenta, me permiten no abordar algunos temas en el cierre de un periodo de trabajo que no es posible resumir solo en palabras».

Luego de varias sesiones a distancia, dijo, hemos vuelto a reuniros de forma presencial, este acto, tan simple y común hasta hace dos años, hoy equivale a una victoria. Una victoria del esfuerzo, de la disciplina, la consagración, del talento humano y la acción colectiva, de la ciencia, de la salud, de la integración y del estado socialista cubano; y una derrota para los que hablan de Cuba como estado fallido, argumentó.

Un estado fallido no soporta 62 años de bloqueo recrudecido en medio de una pandemia, tampoco lo hace una dictadura. Rechazamos categóricamente esos términos con los que tratan de ponerle etiqueta a una Revolución que en sucesivos actos de creación heroica se ha convertido en ejemplo a la hegemonía impuesta por el capitalismo, afirmó.

La utilización de algoritmos en redes sociales, a través de los cuales se construyen y acentúan matrices de opinión en públicos diversos, sobre todo en los jóvenes como protagonistas del cambio social, el despliegue de campañas de manipulación y fake news, pretenden satanizar al sistema político cubano, presentándolo como un régimen dictatorial, arbitrario, despótico, que funciona sin sujeción a la Constitución y las leyes.

Con intención política e ideológica, dijo, se intenta ocultar la trascendencia que implica a todos los niveles de la sociedad la aprobación del referendo popular de la Constitución de la República de 2019; disposición jurídica suprema en la que se estipula que Cuba es une estado socialista de derecho y justica social, democrático, organizado por todos y para el bien de todos, fundado en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos, para el disfrute de la equidad, igualdad, solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva.

En Cuba, la real —y no la construida con etiquetas y epítetos—, todos estamos obligados a cumplir la Carta Magna, resaltó. La democracia socialista se expresa y se realiza a través de la participación de la ciudadanía en la conformación, ejercicio y el control del poder estatal, y la vinculación permanente de todos los actores del sistema político con el pueblo, agregó.

«La obligación de respetar, atender y solventar sus demandas, y en todo momento someterse a su control, en las formas establecidas, constitucional y legalmente, solo es viable en el socialismo».

El modelo político que nuestros enemigos intentan estandarizar, ese que quieren imponer a Cuba, es incapaz de garantizar todos los derechos para todas las personas. Promueve la desigualdad, el egoísmo, la pobreza, el odio, la inseguridad, la violencia, la injusticia y el poder ilimitado de las élites económicas, subrayó.

Comentó que la Cuba del siglo XXI, a la que denigran y bloquean, es la Cuba que progresa en el perfeccionamiento de su ordenamiento; reafirmando la voluntad política de cumplir la legalidad socialista.

Es la que avanza en la tutela judicial efectiva y garantiza desde el acceso a los tribunales de justicia hasta la ejecución de las resoluciones judiciales.

«Nos tildan de tiranía, dictadura, pero es en Cuba donde se somete a consulta popular y a referendo aprobatorio con fuerza vinculante, un proyecto de ley de la altura y alcance del Código de las Familias, inclusivo, que reconoce la pluralidad de las familias y ampara los derechos de todos en el ámbito familiar».

Un código posible en democracia y que afianza nuestra voluntad de promover, reconocer y proteger los derechos humanos y la diversidad, puntualizó.

Este país al que tratan de doblegar utilizando métodos contrarios al derecho internacional, crea, ama y funda; y estuvo presente en varios lugares del mundo, llevando la luz de la enseñanza y el bálsamo de la salud, cuando más se necesitaba, ofreciendo su amistad y solidaridad, añadió el Primer Secretario.

Este gobierno, al que tachan de incapaz, ha sido capaz de gestar la creación de tres vacunas y otros dos candidatos vacunales, sostuvo.

«Somos unos de los países más avanzados en el proceso de vacunación a su población y el primero que comenzó la inmunización a niños, niñas y adolescentes de dos a 18 años».

En Cuba, precisó el mandatario, el derecho a la vida es prioridad y la salud pública no es mercancía, es un derecho de todos y responsabilidad del Estado.

Señaló que esta Isla está trabajando todos los días por profundizar su democracia y los mecanismos y vías para garantizar, con participación popular, que lleguemos a consagrar la promesa martiana de conquistar toda la justicia.

El presidente expresó que la economía cubana ha transitado por un periodo excepcional, marcado por el recrudecimiento del bloqueo y el impacto de la pandemia, con afectación directa en los ingresos de divisas al país, lo que ha incidido en un marcado déficit de la oferta, exacerbando la inflación que tanto oscurece cualquier avance.

«Este ha sido un año de profundas transformaciones, con la aprobación de medidas para el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, el incremento de la producción agropecuaria, el perfeccionamiento de los actores económico con la constitución de las MIPYMES, la regulación de las Cooperativas no Agropecuarias y la ampliación del trabajo por cuenta propia, la creación del sistema de gestión del gobierno basado en la ciencia y la innovación, así como la labor en los barrios y la atención a personas en situación de vulnerabilidad», acotó.

Díaz-Canel precisó que se estima que al cierre del año inicie gradualmente la recuperación de la actividad económica del país. Ahora, agregó, urge resolver los problemas que se presentan en las empresas estatales con pérdidas, corregir las desviaciones de la dolarización parcial que no se ajustan a su diseño y concentrar el esfuerzo principal en el incremento de las ofertas de bienes y servicios a la población, principalmente de alimentos y medicamentos. En el Plan de la Economía y Presupuesto del Estado para el 2022, se definen objetivos de vital importancia para enfrentar las problemáticas que atravesamos –remarcó–, así como para continuar avanzando en la creación de capacidades y entornos institucionales que impulsen el desarrollo del país a mediano y largo plazo. Deben corregirse, además, las distorsiones entre las relaciones entre las entidades estatales y el sector no estatal. Dando continuidad al perfeccionamiento del Comercio Interior, combinando las diferentes formas de propiedad y de gestión, deberá avanzarse en la descentralización de competencias a los municipios, así como en el fortalecimiento de los sistemas productivos locales, encadenamientos productivos y desarrollo territorial. «En el Presupuesto, es preciso asegurar los ingresos previstos y garantizar el control del gasto a todos los niveles presupuestarios potenciando el ahorro», acotó. En el transcurso del año, afirmó, hay un tema que ha estado presente: la inflación, un problema que no es exclusivo de Cuba sino de carácter mundial. «La inflación que padecemos es consecuencia de un desequilibrio sistémico entre la producción y la demanda, al que hemos llegado por diferentes causas: la pandemia combinada con los efectos del bloqueo y sus consecuencias para la economía son algunos de ellos», señaló. El mandatario expresó que ese desequilibrio ha causado una subida de precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor de dinero para poder adquirirlos, sin embargo, se mantuvieron estables los precios del agua, electricidad, combustible, canasta familiar, medicamentos, la salud y educación por solo mantener ejemplos, algo que no ha ocurrido en otras partes del mundo donde se aplican terapias de choque que redundan en la reducción de gasto social. El diseño en implementación de la Tarea Ordenamiento no es la única causa de los altos niveles de inflación, hay déficit de oferta porque no producimos lo suficiente, porque se han incrementado los precios de flete y el bloqueo y la COVID-19 no permiten disponer de recursos financieros suficientes para destinar a otros frentes productivos. Recalcó que como uno de los principales objetivos dentro de los límites que permite la disponibilidad de recursos en la recuperación del rol del peso cubano como centro del sistema financiero y en la nacionalidad de los precios priorizando los que resultan más sensibles para la población. En esa dirección, precisó, se adoptan medidas que estaremos evaluando muy de cerca. Las discusiones sobre estos temas y el manejo de los presupuestos locales han devuelto un protagonismo imprescindible a los municipios como escenario decisivo en la conformación y ejecución de los presupuestos. Es vital entender y desarrollar el ejercicio de gobierno desde su estructura más pequeña favoreciendo la autonomía del municipio en las decisiones y acciones. «Ahí es donde primero tenemos que hacer fuerte el poder popular». Otro de los desafíos de este año ha sido la generación eléctrica, afectada de modo particular en los momentos más críticos del pico de la pandemia, como consecuencia de las complejas limitaciones financieras impuestas por el bloqueo. El Jefe de Estado acotó que no haber ejecutado oportunamente los mantenimientos a las unidades de generación y no haber podido adquirir los recursos imprescindibles para la garantía del servicio eléctrico, provocaron los indeseables apagones que se hicieron frecuentes a mediados de este año. Aunque no han desaparecido las limitaciones, en el mes de septiembre se pudo destinar un nivel de financiamiento para la recuperación paulatina de la disponibilidad de la generación. Se contrató el servicio de una nueva central flotante, que se suma a las tres que ya tenía el país, lo que contribuirá a la atenuación de las posibles afectaciones. Adicionalmente, continuó, para garantizar ese proceso de recuperación que se mantiene en el próximo año, se ha decidido priorizar la asignación de recursos financieros al sector. Ha sido arduo y complejo mantener un servicio eléctrico estable en las condiciones que enfrenta el país, pero no es un milagro, es obra del talento, el esfuerzo y la consagración de los trabajadores del ramo electroenergético, combinado con el apoyo de amigos solidarios. En otro orden de asuntos, afirmó que la experiencia de la COVID-19 no nos ha conducido a un mundo más solidario, compasivo, humilde. Las amenazas a la paz y seguridad internacionales y al entorno ecológico, siguen tan o más presentes que antes de la pandemia. Alertó que el egoísmo, la concentración de las riquezas, el incremento de la desigualdad y el creciente poder político del gran capital trasnacional sobre los gobiernos de numerosos países son características visibles y cada vez más peligrosas. En ese escenario, agregó, tienen que desenvolverse nuestro desarrollo nacional y la política exterior, sin abandonar los compromisos con la paz y en contra del armamentismo, los deberes en el esfuerzo común para proteger el medio ambiente, así como los valores solidarios y de amistad con otros pueblos y la defensa de las causas justas. Aseguró que seguiremos promoviendo la integración de la región latinoamericana y la salvaguarda de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Los procesos electorales en Perú, Nicaragua, Venezuela, Honduras, Chile y otras naciones, continuaron configurando una correlación de fuerzas más favorables a la defensa de la soberanía y la integración regional. Somos un país de paz, dijo sobre Cuba, con vínculos de amistad y respeto en todos los rincones del planeta, con relaciones de cooperación vastas y provechosas. La significativa presencia de estudiantes de varias naciones, la práctica de nuestros profesionales en otros países, etcétera, se traducen en lazos entrañables con otros pueblos, de un modo especial. Continuaremos trabajando activamente en el marco de las Naciones Unidas y en defensa del multilateralismo. A un año de nuestra entrada en condición de observadores en la Unión Euroasiática, se logran avances significativos en los vínculos que fomentaos con esa agrupación, detalló. Subrayó, por otro lado, que el gobierno de los Estados Unidos ha convertido la agresión a Cuba en su política oficial y tras apostar, sin éxito, a asfixiarnos con el recrudecimiento del bloqueo, trata de afectar la paz y tranquilidad ciudadana. Sobre este tema se ha hablado lo suficiente y el pueblo está bien informado. A pesar de ello, aclaró, no renunciamos a iniciar, en condiciones de igual y respeto muto, una relación constructiva con el gobierno de los Estados Unidos. Entre tanto, facilitamos los lazos con el pueblo de ese país, y con énfasis en la comunidad de cubanos que allí residen. Estamos convencidos de que los problemas solo pueden resolverse por la vía de la cooperación y no la confrontación, sentenció. En los últimos meses, hemos recibido muestras de solidaridad, de rechazo a los esfuerzos desestabilizadores y al criminal bloqueo. En ese sentido, agradeció también la campaña internacional de cubanos y amigos solidarios en el exterior en defensa de Cuba, contra el bloqueo y las demás medidas que obstaculizan el desarrollo del país, y a favor del vínculo natural que debe existir entre nacionales en el extranjero y familia y allegados en Cuba. Reiteró, entonces, la invariable decisión de continuar fortaleciendo y diversificando los vínculos con nuestros nacionales en el exterior, sobre la base del respeto irrestricto a la soberanía y la independencia de la Patria. En el complejo escenario descrito, resumió, las relaciones económicas en el exterior han estado afectadas, por eso el agradecimiento a las compañías extranjeras que siguen apostando por Cuba. Reconoció, de todas formas, que, con independencia del bloqueo y otros factores externos, no desconocemos la existencia de elementos internos que limitan las potencialidades para la atracción de la inversión extranjera. Eliminarlos, esclareció, seguirá siendo prioridad en el trabajo del gobierno, que ratifica la voluntad de incrementar la participación de la inversión extranjera directa como una fuente para el desarrollo económico y social del país. Sin desconocer tampoco las transformaciones que se han ido realizando, es necesario retomar el llamado del general de Ejército a despojarnos de prejuicios y falsos temores contra la inversión foránea. Son expresión las recientes adecuaciones a las políticas de este sector y se suman las decisiones que hemos venido adoptando para ampliar y flexibilizar la participación del capital foráneo en diversos sectores de la economía, el papel creciente que se le ha otorgado a los gobiernos locales en ese sentido, el diseño de nuevas oportunidades con montos de inversión más pequeños, etcétera. En una economía abierta como la de Cuba, sentenció, es imprescindible la eficiencia del comercio exterior y es fundamental avanzar en la sustitución de importaciones, para contar de manera oportuna con insumos, materias primas y equipamientos que tienen un impacto decisivo en el funcionamiento de la economía. Del mismo modo, las medidas adoptadas para estimular las exportaciones nos permiten avizorar resultados más positivos en esta actividad. (RPB)

Por Liz Caridad Conde Sánchez, Gladys Leidys Ramos, Yaditza del Sol González y Susana Antón Rodriguez

Tomado de Granma