¿Por qué y hasta cuándo los apagones en Cuba?

Directivos de la Unión Eléctrica comparecieron ante la prensa para responder preguntas e inquietudes sobre la situación del Sistema Electroenergético Nacional y las interrupciones del servicio a la población

El envejecimiento de las termoeléctricas cubanas, la no ejecución de los mantenimientos planificados y las limitaciones financieras impuestas por la ley Helms Burton provocan una situación compleja para la generación de energía eléctrica en Cuba, según comentaron directivos del Ministerio de Industrias en una conferencia de prensa.

Las 8 termoeléctricas cubanas concentran 19 bloques generadores. La mayor parte de las plantas cuentan con más de 40 años de explotación, superiores a las tres décadas de vida útil de una termoeléctrica.

“La vida útil de una termoeléctrica está entre 30 y 35 años. En nuestro caso, excepto los dos bloques de Felton, que tienen 25 y 21 años sincronizados, todos los demás tienen más de 30 años de explotación y 7 de ellos tienen más de 40 años trabajando.”

La no ejecución de los mantenimientos programados a las industrias constituye una de las causas de la presente inestabilidad del sistema. En la actualidad de las 19 unidades, 16 trabajan fuera de sus ciclos de mantenimiento capital.

Las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y la Ley Helms Burton impiden la compra de piezas y otros recursos para las reparaciones, así como el acceso a créditos financieros internacionales.

El empleo del crudo cubano obliga a acortar los plazos para los mantenimientos y hacer los mismos más profundos, así como utilizar aditivos químicos que mejoren la calidad del producto empleado.

“Por las causas explicadas anteriormente, hoy nuestros bloques térmicos presentan una situación de deterioro que se ha ido agravando en el tiempo, lo que provoca que pierdan su estabilidad y seguridad, con muchas salidas imprevistas por averías y profundas limitaciones de potencia. Así no garantizan tiempo de permanencia en línea ni la potencia disponible necesaria, que permitan planificar y ejecutar los mantenimientos como es debido.”

Una interrogante es si los apagones se planifican, cuántas horas, si comprenden además el horario de la noche y la madrugada, y si al final se cumple esa planificación.

A partir de la difícil situación que presenta la generación base del SEN, se han planificado y organizado las desconexiones del servicio eléctrico en todas las provincias del país. Se distribuyen las horas del día en 4 bloques de circuitos, y se organizan por un tiempo de apagón no mayor de 4 horas cada uno.

En el contexto actual, hay muchos circuitos que no se incluyen en la programación, pues alimentan a centros hospitalarios, policlínicos, centros de aislamiento o vacunatorios, entre otros, que requieren garantía del suministro eléctrico de manera continua.

Debemos mejorar el proceso de reconexión de los circuitos para evitar que la afectación exceda las 4 horas planificadas, algo que sucede en ocasiones y obliga a aguardar algún tiempo para ir gradualmente aumentando la carga reconectada.

La información de los bloques de desconexión del servicio eléctrico se publica diariamente en los perfiles institucionales de cada Empresa Eléctrica en las redes sociales como Twitter y Facebook. Además, se comunica a los puestos de mando del Gobierno y el Partido y a los medios de prensa. Adicionalmente, las autoridades locales hasta el nivel de Consejo Popular disponen de esa información.

Las afectaciones planificadas se producen exclusivamente cuando las condiciones del SEN no garantizan su operación estable. Si en el transcurso del día no existen problemas para cubrir la demanda del SEN, no se producen dichas afectaciones, aun cuando estén planificadas para un bloque determinado.

Según la Unión Eléctrica el país destina financiamiento para una parte de los motores a fuel y diésel. Ello, junto a la puesta en marcha de la unidad número uno de la termoeléctrica de Felton y la seis de Mariel, deben posibilitar mejores condiciones e iniciar un proceso de mantenimiento en el resto de las plantas.

La Unión Eléctrica insistió que la recuperación de capacidades de generación mejorará el estado de la generación. (PRM)

(Con datos de Cubadebate y Granma)