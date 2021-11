Libretas de abastecimiento excepcionales prorrogan su vigencia

Las libretas de abastecimiento excepcionales, emitidas para núcleos poblacionales, prorrogan su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022

Las nuevas libretas se entregarán durante el proceso de cambio que se efectúe oportunamente, informó Francisco Silva Herrera, director general de ventas de Mercancías del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN).

Atendiendo a la reapertura paulatina de la movilidad entre territorios y el restablecimiento de los trámites a la población, así como el inicio en diciembre de la entrega de la nueva libreta de abastecimiento para 2022, el Ministerio del Comercio Interior (Mincin) dispuso paralizar, desde el próximo 30 de noviembre, la emisión de libretas excepcionales.

En conferencia de prensa, Silva Herrera, también dio a conocer que, hasta el 30 de diciembre de 2022, los consumidores con libretas excepcionales deben actualizar y cumplir los requerimientos establecidos en la Resolución No. 47 de la Ministra del Comercio Interior, del 22 de febrero de 2021, para la constitución de núcleos a los efectos del Registro de Consumidores, como son la legalización de la vivienda donde reside y la actualización de la dirección particular.

La emisión de libretas de abastecimiento excepcionales fue autorizada a partir de la implementación de la Resolución No. 96 de la Ministra del MINCIN, del 15 de julio de 2021, atendiendo a las limitaciones que se instrumentaron por la Pandemia de la Covid 19 en el traslado de personas y la disminución de los trámites que implicaban su movilidad.

La Resolución No. 96, autorizó a constituir un núcleo a los efectos del Registro y entregar una libreta de abastecimiento excepcional a aquellas personas que no mantenían la dirección actualizada en la provincia de residencia y recibían la canasta familiar normada por el lugar de origen; que no contaban con el certificado de habitable de la vivienda donde residían; que nunca antes habían sido censados; o eran repatriados.

Se establecía el otorgamiento de la libreta excepcional con vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año, lo cual fue modificado con la nueva decisión del Mincin, que extiende la validez de las libretas emitidas hasta el último día de 2022.

Silva Herrera detalló que, hasta la fecha, se presentaron 87 132 solicitudes y se habilitaron 66 146 nuevos núcleos excepcionales, en tanto se incorporaron 18 298 consumidores a núcleos ya existentes.

Agregó que en el periodo comprendido entre el 19 de julio y el 31 de agosto, en 36 días hábiles, se conformaron 45 744 núcleos.

Destacó que en los 50 días de servicio que transcurrieron desde el 1ro. de septiembre hasta el cierre de octubre, se emitieron 18 319 núcleos, lo que significó una tendencia a la disminución, e ilustró que el promedio diario disminuyó de 1 271 en la primera etapa a 366 en los dos últimos meses, y 115 en noviembre, precisa el sitio digital del diario Granma.

RPB