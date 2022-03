Jóvenes comunistas: más allá del título

Cuando está por llegar el 4 de abril, fecha que marca el aniversario 60 de la creación de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), el tema de la generación cubana de vanguardia salta a la palestra y asume protagonismo por derecho propio.

Algunas preguntas claman por respuestas: ¿Qué opinan los jóvenes de su organización? ¿Cómo deben ser sus dirigentes? ¿Qué cambiar para hacerla mejor? ¿Qué es ser un joven comunista en la Cuba de hoy?

Juventud Rebelde realizó un sondeo por varias provincias del país y recogió criterios al respecto. Las opiniones fueron diversas, muchas coincidentes, algunas polémicas y todas enfocadas en perfeccionar la gestión ideológica de una organización que entraña la continuidad de la Revolución.

La joven pinera Melissa Mavis Villar apenas lleva tres años de militancia en la UJC. En ese tiempo ha constatado cuánto representa la organización como garante de la continuidad del proceso revolucionario cubano.

Asegura que la militancia debe estar acorde con los nuevos tiempos, pues los contextos y los intereses cambian e identifican a cada generación.

Convicciones como las de Melissa integran el ideario juvenil nacional. Desde un aula lo ratifica el maestro primario espirituano Yoelkys Pérez Paneca. «La militancia debe hacernos crecer todos los días, como revolucionarios y como personas —dice—. En sus espacios compartimos ideas y aportamos iniciativas para que el país funcione mejor. Es lo que se espera de nosotros en cada uno de los escenarios».

Las redes sociales han devenido trincheras para defender a la Revolución de la hostilidad enemiga. Desde allí combaten Neilán Vera —estudiante de Periodismo en la Universidad Central de Las Villas— y sus compañeros, junto a un ejército de soldados anónimos dispersos en todo el territorio nacional.

«La UJC debe constituir un espacio de participación capaz de transformar el país, pero no siempre se aprovecha —expone—. Un lugar para soñar y opinar sobre la vida política nacional, además de una herramienta con la que los jóvenes podamos influir de alguna manera en la marcha del proceso revolucionario.

Agrega que la organización «debe ser joven no solo en el título, sino también en las formas de hacer, de comunicar, de la gestión de sus dirigentes, y en cómo hacer que estos cumplan el mandato de sus dirigidos. Una organización que aprenda de su historia patria, pero también de la de sus homólogas del mundo que luchan con un sentido justo y por el mismo fin de la nuestra: la máxima liberación de los seres humanos».

El médico espirituano Reydel Valdés Arteaga trae dibujada en su semblante la huella del cansancio. Han sido muchas las madrugadas en la sala de terapia intensiva del hospital provincial, salvando vidas y jugándose la propia. Nunca ha vacilado en cumplir una tarea. Cuando lo necesitaron en la zona roja del hospital militar Comandante Manuel Fajardo, de Villa Clara, no dudó un instante en dar el paso al frente.

«Durante mi etapa universitaria, la UJC me hizo vivir momentos especiales, pues me enseñó lo que es entrega, consagración, responsabilidad y defensa de los principios de la Revolución —asegura—. Desde entonces me siento muy identificado con esos principios. Pero creo que podría ser más dinámica y más parecida a nosotros, los que formamos parte de sus filas».

Según él, entre las características fundamentales de un militante de la UJC deben figurar el entusiasmo al acometer cualquier encomienda y el tesón para llevarla a feliz término. Su modestia no le permite decir que son, precisamente, las suyas, pero en el hospital donde labora saben cuánto entusiasmo y tesón despliega en cada guardia médica.

La militancia juvenil exige una gran dosis de sacrificio y ejemplaridad. El avileño Neilán opina sobre el asunto: «Hay unos versos del Indio Naborí que dicen: “Este lugar es un lugar propicio / para el amor al sacrificio / aquí tienes que ser / el último en comer / el último en dormir / el último en tener / y el primero en morir”. Y pienso que eso debe ser un joven comunista. Ser ejemplo en todo lo que resulte beneficioso para el grueso de la sociedad.

Los entrevistados coinciden en que un joven comunista debe ser, ante todo, un ejemplo permanente, un espejo donde se miran quienes no lo son. Debe ser el primero en dar el paso al frente cuando se convoque para una tarea difícil, el primero que demuestre solidaridad con un compañero en dificultades, el primero en el trabajo comunitario, en la guardia cederista, en combatir una injusticia, en las actividades culturales, en los actos políticos…

Lisandra Rangel no olvida el día en que le entregaron su carné de la UJC. Tenía solo 14 años y aquello fue todo un suceso familiar. Desde entonces transitó por todo los cargos a nivel de base, hasta hoy, que preside el comité de la organización en el Gobierno provincial matancero.

«Nunca he dicho que no cuando me han asignado alguna tarea, por compleja que fuera —asevera esta joven licenciada en Estudios Socioculturales y acreedora a la medalla Abel Santamaría Cuadrado, que entrega la UJC—. Todos los días me pregunto qué más podemos hacer desde la organización, pues considero que nadie nos va a hacer nuestro trabajo. En nuestras manos tenemos la oportunidad de hacer mucho más por Cuba».