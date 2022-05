Llegar con el «mixto»

Pareciera un sentimiento infantil, pero me siento venturoso de haber participado en la fundación de la Liga de Softbol de la Prensa.

El ya conocido clásico que hoy involucra a periodistas de todo el país nació en 1995, y en poco tiempo devino una de las cosas que más motivaban en el sector.

Sobre todo en sus inicios, se convirtió básicamente en un espacio para confraternizar y divertirse, encontrarse con algunos viejos amigos y fundar nuevas relaciones. Es un deporte con gran capacidad de convocatoria y que termina por estimular los sueños dormidos del buen atleta que un día quisimos ser.

Para ilustrar con una frase manida, si el softbol no existiera habría que inventarlo.

Últimamente está marcado por un espíritu puramente competitivo, algo que no parece una buena idea y aleja las esperanzas de los periodistas más añejos, quienes cada vez tienen menos posibilidad de lucirse en un campeonato creado para el goce y no para «dejar la piel» en el terreno.

Al evocar los orígenes y buenos tiempos de este Torneo es inevitable no recordar a Jesús Hernández, destacado periodista que dirigió la revista Moncada y estuvo al frente del Centro de Información para la Prensa, entre otras responsabilidades. Fue de los que más hizo por nuestro softbol y se atrevió a practicarlo hasta el borde de los 80 años de edad. Fallecido en 2018, Jesús fue un periodista íntegro y siempre puso una gota de tranquilidad en los momentos de mayor incertidumbre de La Liga.

Los matanceros no olvidamos especialmente a Jorge Luis Valdés Rionda, casi siempre bajo el influjo de aromáticos líquidos; un tipo bonachón y muy dado a ofrecer amistad. Deportivamente hablando, ha sido sin dudas el mejor de todos los softbolistas de la provincia hasta la fecha. No sabría decir con certeza si amó mucho el softbol, pero encontró la mejor manera de honrarlo, pues le entregó su vida justo en un terreno de juego.

Todos los equipos atesoran un millón de anécdotas. Entre las experiencias más singulares, para los de la Atenas de Cuba figura aquella en que operó el milagro y ganamos el campeonato nacional, en 1999, lo que a todas luces significó el mayor error de cálculo en la historia del certamen.

Entonces a algunos les quedaban todavía unos pocos fulgores de la juventud, y dejaron una buena impresión en el terreno de juego.

Pero el tiempo pasó, y como ocurre con los atletas de verdad, a nosotros nos llegan señales sobre el declive en nuestra carrera deportiva.

La decadencia en mi caso data de hace ya unos diez años. Fue la primera vez que decidí «colgar los guantes».

Recuerdo que el único batazo digno de consideración en aquel torneo, con sede en Villa Clara, lo conecté en las postrimerías del último partido de la etapa regular. Fue una conexión extraviada al jardín derecho, el clásico «chichipó» en el cual la pelota pica detrás de primera y se separa repentinamente de la línea.

Corrí hacia primera como nunca, con el alma, y pensé anclar en segunda base, pero el alboroto de mis compañeros desde el banco me animó y con la lengua casi afuera seguí rumbo a tercera, a pesar de los años y el embalaje físico.

Solo yo supe cuánto me costó poder llegar hasta esa almohadilla. Bueno, eso imaginé. Por un instante me sentí el hombre más feliz de la tierra. Concho, voy a despedirme con un triple, pensé con justificado orgullo. Finalmente, no pude anotar desde tercera base.

Al concluir la entrada y mientras me dirigía hacia el dogout escuché una voz que venía desde las gradas. «Puro…», gritó un bigotú de unos 40 años, de color cetrino, tonalidad propio de los curdas profesionales.

Levanté la vista y me topé con la cara de un jodedor cubano que echó por tierra toda mi alegría. Se agarró con ambas manos de la malla protectora, y en vez de alabarme como yo esperaba, me dijo con dejo compasivo y en voz alta, como para que todos escucharan.

«Puro, llegaste a tercera con el ´mixto´».