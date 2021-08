Será América Latina una de las regiones más afectadas por el cambio climático

Background for a hot summer or heat wave, orange sky with with bright sun and thermometer

América Latina será una de las regiones más afectadas por el cambio climático, donde se batirán récord de huracanes, se registrarán severas sequías y continuarán produciéndose incendios y aumentando el nivel del mar, alertó hoy la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El reciente informe de la OMM advierte que en Latinoamérica y el Caribe tendrán grandes impactos los fenómenos meteorológicos externos que ya están causando graves daños a la salud, a la vida, a la comida, al agua, a la energía y al desarrollo socioeconómico de la región. Según el documento, forman parte de la nueva realidad eventos como las peores sequías en 50 años en el sur de la Amazonia y el récord de huracanes e inundaciones en Centroamérica durante 2020 son la nueva normalidad que espera a América Latina. Detalla la OMM que entre 1998 y 2020, los eventos relacionados con el clima y sus impactos cobraron más de 312 mil vidas en América Latina y el Caribe y afectaron a más de 277 millones de personas. Las olas de calor, la disminución del rendimiento de los cultivos, los incendios forestales, el agotamiento de los arrecifes de coral y los eventos extremos del nivel del mar, serán algunos de los impactos del cambio climático que podrán percibirse con más intensidad en la región. De igual forma señalan entre los cambios extremos del clima y sus impactos en 2020, el inédito récord de 30 tormentas con nombre en la cuenca del Atlántico, las mayores alteraciones de la temperatura oceánica jamás registradas, y el retroceso de los glaciares en los Andes de Chile y Argentina. Advierte el informe que poner límites al calentamiento global por debajo de 2,0 grados centígrados, según lo dictaminado en el Acuerdo de París, es vital para reducir los riesgos en una región que ya enfrenta asimetrías económicas y sociales para su desarrollo de manera sostenible. Tomado de la Agencia Cubana de Noticias

