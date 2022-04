Regresan a la Tierra astronautas de la misión china Shenzhou-13

El equipo de dos hombres y una mujer, pertenecientes a la misión Shenzhou-13 aterrizaron este sábado en la región de Mongolia Interior. Tras pasar seis meses en la estación espacial china Tiangong, para ensamblarla, la segunda misión tripulada por Zhai Zhigang, Ye Guangfu y Wang Yaping, despegó en octubre desde el desierto de Gobi, de China.

En el Palacio Celestial, como se conoce este lugar, los astronautas llevaron a cabo varios experimentos científicos y prepararon equipos y tecnologías para las siguientes fases de la construcción, además de dos caminatas espaciales.

Como parte de la misión prepararon las cabinas de la nave, cuyo lanzamiento se encuentra previsto para las próximas semanas

Confirmed by CCTV News, the return of #Shenzhou13 will take more than 9 hours from separation with Tianhe to landing. pic.twitter.com/WZyOxLynRS

