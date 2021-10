Nutrición y Covid-19: El hierro, esencial para oxigenar el organismo

Por Roberto Pérez Betancourt

Los tratados médicos sobre alimentación y nutrición subrayan la importancia del mineral hierro para fabricar la hemoglobina, proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los pulmones a todo el cuerpo, de ahí la necesidad de comprender que comer es mucho más que satisfacer un placer gustativo.

También el hierro es esencial para el crecimiento y la transportación de la mioglobina, proteína proveedora de oxígeno a los músculos.

La falta de hierro en el organismo puede ocasionar anemia, insomnio, fatiga, baja inmunidad y otras consecuencias derivadas de ese déficit, en muchas ocasiones sin que las personas carentes del mineral se percaten que sus hábitos alimentarios son la causa de sus padecimientos. Si su torrente sanguíneo carece de hierro, puede causar problemas

Ginecólogos y otros especialistas consultados subrayan que la carencia de hierro es la principal causa de anemia en mujeres embarazadas, lactantes y niños de hasta cinco años, especialmente menores de 24 meses, fenómeno que se observa en Cuba y a escala mundial.

Comer con conocimiento es saber alimentarse

El hábito y el gusto se establecen poco a poco, con sentido común y desterrando la frase tradicional de no me gusta –incluso sin haberlo probado–. Cuando el médico receta un remedio para tratar una dolencia, generalmente el paciente no se niega a ingerirlo, aunque no le guste. La razón principal es que ha tomado conciencia de que necesita cumplir la prescripción del facultativo para recuperar su buen estado de salud.

Un paciente que padece anemia también recibe la recomendación de ingerir ciertos alimentos que le ayudarán a resolver su situación, y en los actuales momentos de Pandemia Covid 19, esta indicación adquiere una connotación especial, porque la insuficiencia de glóbulos rojos entraña peligros para la oxigenación imprescindible.

De manera que saber alimentarse es tan importante como mantener la disciplina en el cumplimiento de las prescripciones médicas, incluso más, porque una buena alimentación prevé y evita llegar a enfermarse.

Hierro verde, además del rojo…

Hay quienes piensan erróneamente que la carne roja es la única proveedora de hierro en la comida. Ignoran que también el mineral está presente en cantidades apreciables en los alimentos verdes como habichuelas, lechuga, espinaca, col, lenteja y otros granos enteros. También en la carne magra, el arroz integral, la yema de huevo…

Y algo muy importante: el hierro necesita complementos para su absorción en el organismo, especialmente alimentos ricos en vitamina C, presente en frutas y en hortalizas.

Los nutricionistas aconsejan mezclar la carne magra, el pescado o carne de aves con legumbres o verduras de hojas oscuras en una comida para mejorar hasta tres veces la absorción de hierro de fuentes vegetales.

Síntomas y soluciones

La falta de hierro en el organismo se identifica a través de síntomas conocidos: poca energía, dificultad para respirar, dolor de cabeza, irritabilidad, vértigo o pérdida de peso…

Especial significación adquiere la anemia en la mujer embarazada, pues presenta consecuencias serias en la gestación y la natalidad. Generalmente a estas futuras mamás el médico les receta la ingestión de ácido fólico como suplemento, pero la base indispensable para un parto feliz radica en aprender a comer de forma saludable.

Una buena iniciativa es consultar a su médico para orientarse mejor en su entorno. Aunque en ocasiones falten en el mercado algunos de los alimentos sugeridos, en realidad el surtido de los que pueden aportar hierro y vitamina C es muy amplio y puede sorprenderlo agradablemente.

La experiencia lo subraya: alimentarse bien no es llenar la panza, ni solo satisfacer el paladar; alimentarse bien implica documentarse para poder aprovechar las bondades de los productos que están a nuestro alcance, algunos de los cuales posiblemente nunca los hemos probado…