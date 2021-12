James Webb captará la primera luz del universo aparecida hace 13.700 millones de años

El mayor telescopio de la historia, James Webb, logrará captar la primera luz del universo aparecida hace 13.700 millones de años. Lanzado con éxito desde el puerto espacial europeo de la ESA (Agencia Espacial Europea) en Guayana Francesa.

Llamado así, James Webb, debido a un científico que presidió los proyectos Mercury y Gemini, y la primera fase del programa de alunizaje Apolo. En 2002, una década después de su muerte, la NASA eligió su nombre para el nuevo telescopio, reseña Rusia Today

Según El País, los responsables del control de la misión recibieron la señal de que el observatorio espacial se separó de la última parte del cohete que lo impulsaba y desplegado los paneles solares.

Superó con éxito una primera prueba de fuego: el despegue a bordo de un cohete Ariane 5.

Refiere El Mundo que «Este lanzamiento celebra, espectacularmente, la colaboración internacional que ha hecho posible esta misión de vanguardia… Estamos más cerca de obtener la nueva visión del universo del James Webb, y de los impresionantes descubrimientos científicos que traerá consigo», afirmó por su parte Josef Aschbacher, director general de la Agencia Espacial Europea (ESA).

