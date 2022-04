Este sábado Luna Negra

La Luna Negra ocurrirá este sábado 30 de abril. El primer eclipse solar parcial del año tendrá lugar a las 20H42 y cubrirá aproximadamente el 64 por ciento del sol.

Según informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA)en su cuenta oficial de twitter, «el Sol y la Luna no están perfectamente alineados, así que la Luna no cubre completamente al Sol».

Did you know there's a #solareclipse later this month?

On April 30, the Sun will appear partially eclipsed before and during sunset in parts of southern South America, Antarctica, and the South Pacific, South Atlantic, and Southern oceans. 🌎 🌑 ☀️ https://t.co/pN9mv6u0j8 pic.twitter.com/LKpy6mgQLG

— NASA Sun & Space (@NASASun) April 21, 2022