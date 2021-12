Descubren una nueva parte del cuerpo humano ¿Lo crees posible?

La ciencia siempre se encuentra en constante flujo de información. Por ende no ha de extrañarnos, el nuevo descubrimiento de los investigadores de la Universidad de Basilea en Suiza, sobre una seción de los músculos de la mandíbula que hasta ahora se había pasado por alto.

Los libros de texto de anatomía describen el masetero como una parte superficial y otra profunda. Los investigadores hallaron una tercera capa adicional, incluso más profunda.

En la revista científica ‘Annals of Anatomy’, proponen que esta capa reciba el nombre de ‘Musculus masseter pars coronidea’ (es decir, la sección coronoidea del masetero).

Explica Szilvia Mezey, una de las responsables de la investigación, que el estudio anatómico basó su examen detallado de la musculatura de la mandíbula fijada con formalina, en escaneos tomográficos por ordenador y en el análisis de secciones de tejido teñidas procedentes de individuos fallecidos, lo cual fue sumado a los datos de la resonancia magnética de una persona viva.

Refiere Rusia Today que puede servir para estabilizar la mandíbula, elevando y retrayendo la apófisis coronoide, según se desprende de la distribución de sus fibras musculares.

Human anatomy still has a few surprises in store for us: researchers at the University of Basel have discovered a previously overlooked section of our jaw muscles and described this layer in detail for the first time. https://t.co/soNFAiKDff

— University of Basel (@UniBasel_en) December 20, 2021