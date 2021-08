Aseguran que julio de 2021 fue el mes más caluroso jamás registrado

Background for a hot summer or heat wave, orange sky with with bright sun and thermometer

Julio de 2021 fue el mes más caluroso jamás registrado a nivel mundial, informó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), lo que vuelve a evidenciar la crisis climática que afecta a todo el planeta. «Julio es habitualmente el mes más caluroso del año en el hemisferio norte, pero julio de 2021 fue el mes más caluroso jamás registrado», dijo el administrador de NOAA, Rick Spinrad. La temperatura de la superficie terrestre y oceánica durante el mes pasado fue 0,93 grados centígrados mayor al promedio del siglo XX, 15,8 grados Celsius, lo que supera los registros que esa agencia lleva desde hace 142 años La cifra también es mayor que el récord anterior, registrado en julio de 2016 e igualado en 2019 y 2020. Se afirma que es muy probable que 2021 se encuentre entre los diez años más calurosos registrados en el mundo. Con datos de EFE y AFP

