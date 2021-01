Universidad de Matanzas: Isla de amor, esperanza y solidaridad

La Universidad de Matanzas destaca en el enfrentamiento a la pandemia, ahora como centro de ingreso de personas positivas a la COVID-19 con menor riesgo. El equipo médico, junto a estudiantes y profesores, ha logrado la recuperación de más de 100 pacientes en los últimos 15 días.

Bernardo Quintero Suárez, jefe del servicio médico, resaltó la evolución favorable de los pacientes. El 70 % de ellos logran ser negativos al quinto día de comenzar el tratamiento con el interferón.

Quintero Suárez subrayó que los edificios habilitados como centro de aislamiento disponen de un laboratorio clínico y servicios de rayos X. También mantienen una cooperación y retroalimentación constante con los especialistas del Hospital Militar Mario Muñoz Monroy.

La Batalla de la Universidad

Durante un recorrido por la sede universitaria Camilo Cienfuegos, las máximas autoridades del territorio elogiaron la labor de los profesionales de la salud y de los estudiantes y profesores de la Educación Superior que laboran en las tareas de alimentación, higiene y desinfección para contribuir con el cuidado de los pacientes.

“Lograr que la mayoría de los pacientes resulten negativos a la COVID-19 al quinto día de ingreso, se debe en gran medida al tratamiento que reciben de nuestros especialistas. Una de nuestras fortalezas es contar con médicos y enfermeros experimentados en el enfrentamiento a la pandemia dentro y fuera del país”, destacó Liván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial.

Izquierdo Alonso ponderó el papel del colectivo universitario en la actual etapa quienes enfrentan la tarea con compromiso, amor y solidaridad. Igualmente insistió en el riguroso cumplimiento de las medidas sanitarias y en extremar la protección para evitar el contagio.

Centro de aislamiento, estrategia esencial

La habilitación de centros de aislamiento para la atención de pacientes positivos al nuevo coronavirus se incluye entre las medidas adoptadas por el Consejo de Defensa Provincial para el enfrentamiento a la pandemia.

En Matanzas se acondicionaron cuatro instalaciones para este propósito, todas localizadas en el municipio cabecera para acceder con rapidez a los servicios del Hospital Militar Mario Muñoz Monroy en caso de alguna emergencia.

El vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, Mario Sabines Lorenzo, señaló que esta estrategia permite a la institución hospitalaria priorizar la asistencia a los pacientes con síntomas y riesgo de complicación.

“A partir de estas medidas tenemos mayor capacidad de aislamiento de los confirmados y sus contactos, así como de los sospechosos y sus contactos. De esta manera evitamos las indisciplinas y se corta la transmisión de la enfermedad”, explicó Sabines Lorenzo.

Las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial enfatizaron en la labor de prevención que se desarrolla en el territorio, donde ya se aprecia una ligera disminución de los casos positivos.

No obstante, alertan que falta mucho por hacer y corresponde a todo el pueblo matancero actuar con responsabilidad para prevenir y erradicar la enfermedad.

Derroche de heroísmo

El agradecimiento y orgullo por quienes batallan contra la COVID-19 en la sede universitaria Camilo Cienfuegos llegó con el aplauso y la admiración de los presentes.

Momento especial resultó el recibimiento de los carnés que avalan la doble militancia de las jóvenes Jadis Ramos León, Daniela Ortega Alberto y Daniela Delgado. El primer secretario del Partido en la provincia, Liván Izquierdo Alonso, entregó los documentos y posteriormente la emoción se apoderó de sus perfiles en la redes sociales.

A Daniela Ortega Alberto le comentaron:

“Felicidades pequeña, gracias por ser como eres, gracias por preferir el camino de la entrega desinteresada y comprometida, gracias por tu alma guerrera, por tu sencillez, por tu altruismo….Disfruta con orgullo el comprometimiento con tu patria, con tu país y con tus antecesores, gracias por estar en las filas de los agradecidos, gracias por darte cuenta que no debemos pasar por la vida sin dejar huellas, gracias por dejarme compartir junto a ti este día de especial connotación”.

Daniela Delgado publicó:

“Hay días en los que te levantas feliz sin saber que algo maravillo te va a suceder. Ya te lo han informado pero no sabes cuándo lo vas a recibir. De un momento a otro llega, presionas y te muerdes los labios para no llorar de la emoción. Es un momento que no olvidare jamás.”

Jadis Ramos León publicó:

“No me caben todas las palabras para expresar lo que siento, lo resumo en una pequeña pero grande frase: ¡¡¡ORGULLOSAMENTE CUBANA!!!”

Nuevamente la Universidad de Matanzas vuelve a ser isla de amor, esperanza y solidaridad.