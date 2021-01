Canasta familiar normada: nuevos precios en el escenario de la Tarea Ordenamiento

La canasta familiar normada se distribuye en la red comercial minorista de la provincia de Matanzas ahora con los nuevos precios asociados a la Tarea Ordenamiento.

Nuevos precios para la red comercial minorista

Las 704 bodegas de la red comercial minorista expenden desde principios de mes los diferentes productos comestibles ahora con los nuevos precios incluidos en el reordenamiento monetario del país.

Nelson Reyes Hernández, subdirector comercial del Grupo Provincial de Comercio en Matanzas, comenta que en el caso del arroz primeramente se decía que aquel que tenía un 4% de partidura y era importado iba a costar $10.00.

«El que tuviera el 15% de partidura el valor sería de $7.00. Hoy en la provincia solo estamos comercializando el arroz importado que vale $7.00 la libra. En el caso del arroz de producción nacional para los municipios que lo recibieron tiene un valor de $6.00».

Otros productos indispensables

Cada unidad dispone de una pizarra informativa donde están explícitos según la cantidad que corresponde a cada persona. En el caso de las dietas médicas se mantiene el subsidio en el precio de la leche y la carne.

Los productos de aseo no varían la cuantía y mantienen los ciclos de distribución establecidos con anterioridad. Reyes Hernández acota que aún se mantiene el aseo en la red minorista teniendo en cuenta que no se ha logrado estabilidad en la producción por lo cual no se cubre la demanda.

«Esos productos no subieron los precios por lo que se mantienen con el valor que tenían antes de iniciar la Tarea Ordenamiento. La distribución se va a mantener como hasta el momento y cuando la situación mejore quizás pase a comercializarse en la red de tiendas como funcionó en un principio. Hoy la población nos está pidiendo que se deje este sistema porque tienen la seguridad de la menos poder comprar una vez al mes estos productos con total garantía».

Los nuevos precios de cada uno de los productos de la canasta familiar normada se corresponden con los cambios que hoy experimenta el sector del comercio como parte de la Tarea Ordenamiento.