Asistencia social para núcleos vulnerables en Matanzas

La atención a los núcleos vulnerables se mantiene por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En la provincia de Matanzas han sido atendidas hasta el momento más de 3 000 personas.

Atención a los más necesitados

Los puestos de atención a los núcleos vulnerables funcionan en los diferentes Consejos Populares de la provincia de Matanzas como parte de la Tarea Ordenamiento. El director de la Dirección Provincial de Trabajo, Lázaro González Valera, explica que ante un estado de necesidad la primera protección es el empleo.

«En un segundo momento hay que ver y analizar la dinámica de la familia. Cuando sean insuficientes los ingresos teniendo en cuenta el nivel adquisitivo de ese núcleo y también teniendo en cuenta los familiares cercanos es que se procede a la protección de la asistencia social de forma total o parcial.»

Allí los trabajadores sociales atienden a las personas con dudas e inquietudes sobre su situación y el posible respaldo económico que pueden recibir. Claudia Díaz, es una de esas muchachas jóvenes que funge como trabajadora social en la barriada de Versalles. Ella nos comenta sobre le arduo trabajo en estos días, despuésde dar inicio la Tarea Ordenamiento.

«Las personas llegan al puesto de mando que tenemos en la sede del Proyecto Maravillas de la Infancia, hacen su Declaración Jurada donde plantean la situación que tienen en su hogar y después nosotros tenemos 24 horas para ir a visitar el caso y darle una respuesta.»

Yaritza García Fernández también tiene a su cargo la atención del Consejo Popular Naranjal. «Si bien hemos atendido a muchos núcleos vulnerables también nos ha llegado muchos casos de personas sin empleo. Los desvinculados que se han presentado les hemos hecho las ofertas de empleo de las que tenemos hoy a disposición en el municipio. «Después el trabajador social se encarga de verificar que la persona si fue, hizo la solicitud y se incorporó a trabajar.»

Respuestas oportunas

En un plazo de 72 horas las personas deben recibir respuesta a sus solicitudes. De ser positiva reciben la prestación emergente mediante un cheque denominativo. Luego de eso continúan las investigaciones a partir de la Declaración Jurada de quienes asisten a estas oficinas para determinar si es necesaria que la ayuda se conveirta en temporal la cual se hace efectica a través de la nómina electrónica en las unidades bancarias.

Norma Ramírez Rivera es una jubilada que vive sola con su hijo quien padece un trastorno siquiátrico. «Mi pensión es la mínima aún después del incremento y realmetne no me alcanza para los gastos de los dos. Llegué entonces a ver a la trabajadora social, le expliqué mi situación y en poco tiempo tramitaron mi caso. Me dieron la ayuda económica, la cobré ya y en realidad me vino muy bien para poder cubrir los gastos de la casa.»

González Valera agrega que en los 95 puntos de atención con los 464 trabajadores sociales se han atendido más de 3 mil personas que han llegado a solicitar por Declaración Jurada su intención de recibir protección. Han resultado aprobadas una cifra superior a las mil 200 prestaciones ya sea emergente o temporal.

La voluntad de prestar asistencia social a quienes lo necesitan se mantiene en el contexto de la Tarea Ordenamiento como una de las prioridades del Estado Cubano para brindar apoyo y no desemparar a nadie.