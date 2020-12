Creadores de la Sputnik V aclaran 7 hechos sobre la vacuna rusa tras la publicación de «artículos engañosos»

Este sábado, las autoridades sanitarias de Rusia han comenzado en Moscú la vacunación a gran escala contra el coronavirus con el fármaco ruso Sputnik V, desarrollado por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.

A la luz de este evento tan esperado y debido a los «artículos engañosos» que han estado surgiendo desde el inicio de la inmunización en Rusia, la cuenta de Twitter de los desarrolladores de la vacuna Sputnik V decidió compartir siete hechos sobre la droga rusa y sus homólogas extranjeras, con el fin de desacreditar la desinformación en los medios de comunicación.

Por el momento, solo cuatro fabricadores de vacunas contra el covid-19 han publicado los resultados preliminares de los ensayos clínicos de la tercera fase de sus medicamentos:

Todas las vacunas —excepto la de la biofarmacéutica británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford— tienen una eficacia superior al 90 %, y solo una de ellas cuesta menos de 10 dólares la dosis y no requiere de temperaturas extremadamente bajas, la Sputnik V.

El antídoto ruso tiene ventajas significativas en varias dimensiones a la vez: eficiencia, costo y logística. El precio total de las dos dosis necesarias para vacunar a una persona será de menos de 20 dólares. Además, la Sputnik V puede conservarse entre 2 y 8 grados centígrados, a diferencia de las vacunas de Pfizer y Moderna, que requieren temperaturas de hasta -70 grados centígrados.

A pesar de sus complicadas características de almacenamiento y transporte, estas dos vacunas también son las más caras de las enumeradas, señala el comunicado de Spuntik V. Una sola dosis del fármaco de Pfizer y BioNTech costará 19,5 dólares, mientras que Moderna ofrecerá la suya por más de 25 dólares.

7 facts about the mass scale #SputnikV vaccination in light of publication of many misinformed articles that have been appearing in the media since the start of mass scale vaccination in Russia.

— Sputnik V (@sputnikvaccine) December 7, 2020